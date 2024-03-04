　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

密商援烏軍方談話遭竊聽外洩　德國批普丁製造分裂

▲俄羅斯總統普丁被控意圖。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁被控意圖製造分裂。（圖／路透）

文／中央社

德國軍方討論烏克蘭戰爭的機密談話遭到竊聽外洩，德國今天指控俄羅斯總統普丁試圖製造分裂。這起事件發生於柏林在是否對基輔提供金牛座巡弋飛彈的議題上蒙受壓力之際。

法新社報導，一份38分鐘長的錄音1日深夜被人上傳俄羅斯社群網站，內容就德製金牛座（Taurus）巡弋飛彈可能用途及潛在影響進行商討。

相關討論內容還包括法國和英國對烏克蘭提供長程飛彈的用途。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）說：「這關係到運用這項錄音來暗中顛覆和動搖我們…希望普丁（Vladimir Putin）不會成功。」

「這是普丁進行的假新聞戰其中一環。」

佩斯托瑞斯表示，他不知道軍隊裡有進一步洩密事件，強調會等到軍方對本案調查有結果，才會判斷將有何後果。

基輔早已不斷大聲疾呼，要求柏林提供射程可達500公里的金牛座巡弋飛彈。但是德國總理蕭茲（Olaf Scholz）擔心烏克蘭與擁有核武的俄羅斯衝突升高，截至目前拒絕交付這種飛彈。

苦於防衛俄羅斯入侵的烏克蘭若取得金牛座巡弋飛彈將可大規模提升戰力。

法國和英國已分別對烏克蘭提供射程約250公里的SCALP巡弋飛彈、暴風之影（Storm Shadow）巡弋飛彈。

但是蕭茲表示，像英國和法國一樣地對烏克蘭提供長程飛彈、支持部署這類武器系統，德國無法證明此舉具有正當性。

ET快訊
日本漫畫家來台「被困公廁」　緊急拍片求救！台灣人一看傻了
快訊／大谷翔平敲三壘安打單場3安2打點　MVP連線打6分
幫派作亂！海地爆大越獄　監獄近4000囚剩不到百人
大怒神降溫！明飆33度、周三剩12度　全台有雨最濕冷時間曝
張洪量愛妻離世！　「換肝僅1年惡化」演唱會痛哭失聲…情牽21
桃機跑道維修大塞「機上苦等110分鐘」　Kevin：說好的第

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台積電「熊本二廠」規模等於7座東京巨蛋！　將派駐500台籍員工

幫派作亂！海地爆大越獄　監獄近4000囚剩不到百人

密商援烏軍方談話遭竊聽外洩　德國批普丁製造分裂

南太平洋麥夸利島6.7強震　初震無海嘯威脅

以軍突襲炸加薩南部　宣告6分鐘內擊中50個哈瑪斯目標

人妻遊印度遭「7男輪流性侵」　她淚：帳篷內洩慾！警方出手了

北海道利尻山雪崩　4人遭活埋「挖出1死1重傷」

每天在網po日常！大馬網紅被男友媽媽「逼分手」：兒子是我唯一希望

重機網美控7男性侵「印度警要求刪文」！　躺病床吐心聲：以為會死

嚼野草敷在傷口處　男喉嚨出現異物感「抓出6公分活水蛭」

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

加強防護！台南警巡邏車擋門　花蓮分局「停3機車防撞」挨轟

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

正妹大胃王狂嗑13碗拉麵　輕鬆擊敗3男：還有點餓

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

台積電「熊本二廠」規模等於7座東京巨蛋！　將派駐500台籍員工

幫派作亂！海地爆大越獄　監獄近4000囚剩不到百人

密商援烏軍方談話遭竊聽外洩　德國批普丁製造分裂

南太平洋麥夸利島6.7強震　初震無海嘯威脅

以軍突襲炸加薩南部　宣告6分鐘內擊中50個哈瑪斯目標

人妻遊印度遭「7男輪流性侵」　她淚：帳篷內洩慾！警方出手了

北海道利尻山雪崩　4人遭活埋「挖出1死1重傷」

每天在網po日常！大馬網紅被男友媽媽「逼分手」：兒子是我唯一希望

重機網美控7男性侵「印度警要求刪文」！　躺病床吐心聲：以為會死

嚼野草敷在傷口處　男喉嚨出現異物感「抓出6公分活水蛭」

台積電「熊本二廠」規模等於7座東京巨蛋！　將派駐500台籍員工

曾來台發行TDR的揚子江船業　去年獲利41億人民幣創新高

快訊／大谷翔平敲三壘安打單場3安2打點　MVP連線打6分

「酒國昆凌」重出江湖　富商煞到下場慘

值班台員警「追劇就嚴懲」　律師反問長官：怎不提供更安全的保護

慧洋指數連結船逾70艘　業績爆發力高、EPS上看7元

愈跌愈愛！6檔ETF除息受挫掀上車潮　00878股民飆破123萬刷新高

唐綺陽運勢／天蠍感情「有空再經營」處女卡關！射手水瓶愛情運超旺

「全罩耳機」2024春夏最時髦配件！Celine細節絕美、SONY近期超夯

桃機「天空地面排隊塞爆」　今第2天南跑道歲修

一包不到11元 東森幣折後最低897元

國際熱門新聞

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

人妻遊印度遭「7男帳篷內性侵」警出手了

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

一家5口車禍4死車頭撞爛　9歲男童獨活

把她的臉刺在身上　性感女模無套讓男粉上

重機網美控7男性侵　印度警要求刪文

女全裸海邊活春宮　普吉島激情一幕曝光

北海道利尻山雪崩　1死1重傷

亞馬遜新物種　全世界最大蛇類畫面曝光

以軍突襲6分鐘擊中50個哈瑪斯目標

美國國債「暴增31.5兆」　100個比爾蓋茲也還不完

女大生廁所秘密產子！大出血求醫才被揭發

密商援烏軍方談話遭竊聽外洩　德國批普丁製造分裂

阿嬤偷餵2月嬰喝白開水！她「腸腫」險丟命

更多熱門

相關新聞

克里米亞港口驚傳爆炸　俄：遭38無人機襲擊

克里米亞港口驚傳爆炸　俄：遭38無人機襲擊

烏克蘭與俄羅斯媒體此前報導，費奧多西亞（Feodosia）港口發生強烈爆炸，隨後俄羅斯國防部證實，烏克蘭3日凌晨派出了38架無人機，試圖突襲克里米亞，所幸俄方的防空系統及時將所有無人機擊落，成功摧毀烏軍的襲擊行動。

傳法國政府考慮派兵烏克蘭　威懾莫斯科

傳法國政府考慮派兵烏克蘭　威懾莫斯科

美F-35戰機在烏參戰？星防長說溜嘴

美F-35戰機在烏參戰？星防長說溜嘴

德援烏軍事機密疑外洩　俄媒公布錄音檔

德援烏軍事機密疑外洩　俄媒公布錄音檔

俄嗆步上烏後塵　摩爾多瓦轟：沒資格說教民主

俄嗆步上烏後塵　摩爾多瓦轟：沒資格說教民主

關鍵字：

俄烏戰爭德國烏克蘭俄羅斯普丁

讀者迴響

熱門新聞

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

人妻遊印度遭「7男帳篷內性侵」警出手了

《周處》原型是他！曾是槍擊要犯

「膽管癌」早期症狀不明顯　醫示警9大徵兆

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

一家5口車禍4死車頭撞爛　9歲男童獨活

好累卻捨不得睡？你正在「報復性熬夜」　專家曝3大元兇

把她的臉刺在身上　性感女模無套讓男粉上

重機網美控7男性侵　印度警要求刪文

健身辣妹控遭業務撿屍　減一看監視器懂了

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

活青蛙身體長蘑菇　科學家目擊震撼

新北男撞死2人　巡路員父親：願意接受道歉

過了35歲必吃！情慾勃發「6大飲食」還養精

桃機跑道維修機上苦等110分鐘　Kevin：說好的第三航站呢

更多

最夯影音

更多
IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身
泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面