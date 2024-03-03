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傳法國政府考慮派兵烏克蘭協助訓練烏軍　威懾莫斯科

▲▼ 當兵,服役,軍人,士兵。（圖／CFP）

▲可能獲授權進入烏克蘭境內的法國軍事教官人數尚不清楚，但外傳可能包括傳統部隊。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

法國媒體《世界報》（Le Monde）1日援引消息人士說法指出，法國政府正考慮直接向烏克蘭派遣小型軍事部隊，擔任教官協助訓練烏軍，讓莫斯科陷入戰略困境達到威懾效果。

世界報並未透露可能獲授權進入烏克蘭境內的法國軍事教官人數，但外傳可能包括傳統部隊。此前，法國特種部隊參與在波蘭訓練烏兵的任務，以及護送要運至基輔的軍備至烏克蘭邊境。

據信，法國政府傾向提供烏克蘭實地訓練，包括操作防空系統，這是因為基輔地對空軍事設施經常成為俄軍目標，「法國或其他國家士兵的存在可能保護烏克蘭境內部分地區。」法國政府認為這種部署是對莫斯科構成戰略困境的方式之一，可能限制俄羅斯瞄準和打擊能力。

法國至今否認派兵前往烏克蘭，但總統馬克宏不排除北約在烏克蘭部署軍隊的可能性，「我們不能排除任何因素，將採取一切必要措施阻止俄羅斯打贏這場戰爭」。不過馬克宏的這番說詞也促署西方國家陸續表態，包括美國、英國、德國、義大利都澄清沒有類似的計畫。

俄羅斯已警告，北約向烏克蘭部署軍隊將無可避免導致俄羅斯與北約之間的直接衝突。

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