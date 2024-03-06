把握機會！　台中「文華高中站」捷運宅第二批12戶開始標售

▲到站就到家！台中首座捷運宅第二批即日起公開標售。（圖／交通局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市首座「文華高中站」捷運宅，前一批共14戶於去年11月首次公開標售即全數標脫，台中市政府交通局即日起至5月7日止，釋出第二批辦理公告標售，面積42坪至65坪不等共12戶，均具備停車位。交通局指出，歡迎各界踴躍投標，來當「出站即到家」的捷運宅主人。

台中捷運綠線共構宅位在「文華高中站」(G8)，該棟建築層數為地上28層，地下6層，規劃有社區圖書館、室內泳池、健身房、多功能教室、兒童遊戲室、茶屋、棋藝室、視聽室等多樣化設施。

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交通局長葉昭甫表示，「文華高中站」捷運宅是台中市捷運土地開發場站的領頭羊，也是捷運綠線首件引入公共運輸導向開發模式，透過民間與公家合作，共同開發土地創造高價值空間，建案緊臨7期黃金地段，重大建設聚焦的水湳經貿園區，除了有占地寬廣的中央公園綠地，還有台中綠美圖、台中國際會展中心、中台灣電影中心、水湳轉運中心等建設與產業發展挹注，加上受惠於交通方便，縮短通勤、通學時間，獲購屋民眾青睞。

交通局指出，有意標售台中捷運綠線共構宅的民眾，請於公告期間內自行下載標單，相關資訊可上交通局網站下載。

不過想要投標，除了動作要快，手骨也要夠粗。去年第一批14戶由台灣金聯拿下14戶，價格破3億7000萬元，整體溢價率約1成。最高溢價的2戶都是權狀面積約35坪的2房戶別，底價約1700萬元上下，成交都衝破2000萬元大關。