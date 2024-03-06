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負載尖峰新時間！台中區營業處座談會　助企業減少電價調整衝擊

▲台電台中區處希望透過用戶產程能移轉用電時間之各項方式，協助用戶聰明用電，夏季用電高峰期前預先做好各項用電自主管理。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台電台中區處希望透過用戶產程能移轉用電時間之各項方式，協助用戶聰明用電，夏季用電高峰期前預先做好各項用電自主管理。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

台灣電力公司台中區營業處舉辦大用戶座談會，邀請了台中市用電大戶共計近百家廠商，逾百位業者與會；透過用戶產程能移轉用電時間之各項方式，協助用戶聰明用電，使廠商能夠在即將來臨的夏季用電高峰期前，預先做好各項用電自主管理，更能減少電價調整後，電費對企業經營、生產所造成的衝擊。

電價調整方案尚未定案，因應用電大戶積極尋求「節電、節費」解方並減少電價調整對企業經營、生產所造成的衝擊。台電表示，因應再生能源併網增加，電力系統的負載尖峰已經從以往大家所認知的白天移至傍晚4點至晚間10點，「在對的時間用電」讓民眾減少電費更有感，同時也對抑低尖峰負載有所助益。

台電台中區處顏錦義說明，為因應能源轉型政策，再生能源併網比例大幅增加，台電公司推動「新尖、離峰時間電價」、「批次生產時間電價」，並搭配「需量反應措施」方案，希望引導用戶選用最適合自身使用的時間電價方案。

透過將用電高峰轉移至電價較低的時間，讓廠商在最不影響產能的情況下，不但能夠配合台電移轉用電，更能得到實質且最大額度的電費折扣，不只可減少電費支出，亦對抑低夏季的用電尖峰負載有所助益，讓台電與用戶達到雙贏。

座談會提到「高壓用戶服務入口網站功能」，可讓用戶可以即時掌握自身用電最高需量與用電情形，更進一步介紹、分析不同行業分別適合、適用之新時間電價方案，透過「已實際執行且節費成效顯著的大用戶案例」，來向與會廠商說明，如何在不影響生產力的情況下，利用哪些方式來落實移轉工廠內之電力用電，還能達到節省電費的有效方案。

此外，座談會還介紹了台電的「節能診斷服務」，讓有需要的廠商，可以透過台電人員的到廠專業量測、評估，進一步向用戶提出輔導方案及改善建議，達到實際的節能、節費效益！此外，台中區處更特別邀請台電總公司系統規劃處的同仁，向與會廠商分享穩定工廠電壓有效方法，提升供電可靠度，減少廠商因電壓驟降所可能引起的損失。

▲台電台中區處希望透過用戶產程能移轉用電時間之各項方式，協助用戶聰明用電，夏季用電高峰期前預先做好各項用電自主管理。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台電台中區處希望透過用戶產程能移轉用電時間之各項方式，協助用戶聰明用電，夏季用電高峰期前預先做好各項用電自主管理。（圖／記者游瓊華翻攝）

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