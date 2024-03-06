獨／5億高中生案夏男「4次出庭同件衣」　怪招？警大教授解析

▲5億高中生案夏男已連續4次出庭穿著相同上衣，不論天冷天熱都是同一件。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅、游瓊華／台中報導

五億高中生案4日針對夏男偽造文書案再度開庭，這也是夏男第4次出現在台中地檢、地院，沒想到夏男4次出現在媒體鏡頭前，均穿著相同的鱷魚牌、售價999元的水藍色條紋Polo衫，引起媒體關注熱議。針對此情況，曾鑑定過多起重案嫌犯的警大教授沈勝昂，在接受《ETtoday新聞雲》訪問時作出解析。

中央警察大學教授沈勝昂表示，夏男除天熱穿著Polo衫，連今年1月天氣微涼，多數人都有加外套的情況，他仍只穿這件Polo衫。所以不管天冷天熱，他都穿同樣短袖，這是一個奇怪的地方。

一般而言，律師都會希望穿著整齊正式，讓法官留下好印象，但夏男穿著較為輕鬆的Polo衫。沈勝昂說，一般來說，對於一些對外界情感不敏感的人、溝通障礙，比較容易做一式性、固定穿著，這是對外界反應的不關心。

▲夏男4日出庭時，在庭外等候，看上去情緒平靜。（圖／記者許權毅攝）



沈勝昂強調，還是需要知道他平時穿著，問問親戚友人，需要花時間研究他，沒辦法單就這幾次衣著就判斷，是故意這麼做？還是個性原因？若是故意這麼做，且一年下來都這麼穿、不論場合，那就有意義。

沈勝昂也說，就提供的訊息量過少，沒有一些對話或是跟有一些事實釐清，無法就此推論夏男情況。

沈勝昂自美國喬治亞州埃默里（Emory）大學心理學博士畢業，現任職警大教授，專長是臨床心理學、司法心理學。曾對多起重大社會案件鄭捷案、小燈泡案、媽媽嘴案嫌犯鄭捷、王景玉、謝依涵進行多次訪談，做出鑑定。