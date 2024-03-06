　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／5億高中生案夏男「4次出庭同件衣」　怪招？警大教授解析

▲▼ 。（圖／）

▲5億高中生案夏男已連續4次出庭穿著相同上衣，不論天冷天熱都是同一件。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅、游瓊華／台中報導

五億高中生案4日針對夏男偽造文書案再度開庭，這也是夏男第4次出現在台中地檢、地院，沒想到夏男4次出現在媒體鏡頭前，均穿著相同的鱷魚牌、售價999元的水藍色條紋Polo衫，引起媒體關注熱議。針對此情況，曾鑑定過多起重案嫌犯的警大教授沈勝昂，在接受《ETtoday新聞雲》訪問時作出解析。

中央警察大學教授沈勝昂表示，夏男除天熱穿著Polo衫，連今年1月天氣微涼，多數人都有加外套的情況，他仍只穿這件Polo衫。所以不管天冷天熱，他都穿同樣短袖，這是一個奇怪的地方。

一般而言，律師都會希望穿著整齊正式，讓法官留下好印象，但夏男穿著較為輕鬆的Polo衫。沈勝昂說，一般來說，對於一些對外界情感不敏感的人、溝通障礙，比較容易做一式性、固定穿著，這是對外界反應的不關心。

▲夏男4日出庭時，在庭外等候，看上去情緒平靜。（圖／記者許權毅攝）

沈勝昂強調，還是需要知道他平時穿著，問問親戚友人，需要花時間研究他，沒辦法單就這幾次衣著就判斷，是故意這麼做？還是個性原因？若是故意這麼做，且一年下來都這麼穿、不論場合，那就有意義。

沈勝昂也說，就提供的訊息量過少，沒有一些對話或是跟有一些事實釐清，無法就此推論夏男情況。

沈勝昂自美國喬治亞州埃默里（Emory）大學心理學博士畢業，現任職警大教授，專長是臨床心理學、司法心理學。曾對多起重大社會案件鄭捷案、小燈泡案、媽媽嘴案嫌犯鄭捷、王景玉、謝依涵進行多次訪談，做出鑑定。

ET快訊
快訊／蔣萬安怒了！「絕不護短」：即刻移送懲戒
快訊／北市府淪毒品交易所　女科員販毒「全被拍」
「八月堂」夫妻撕破臉！　女董求償2500萬
新北高中妹遭騙　拍20分鐘自慰片
快訊／全票通過！　蔡其昌連任中職會長
瘋狂接種「217劑新冠疫苗」！　竟0副作用
掛號費多少才合理？　網一票力挺「至少這金額」
臉書、IG大當機！三大駭客集團「出面自首」：是我們害的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市府洽公區淪毒品交易所　女科員販毒「監視器全拍下」

彰化姊妹車禍命危搶救第14天！　姊頸椎開刀...妹血壓不穩

男友拿假鈔買毒品後神隱　害她一起遭囚84小時餵藥凌虐

對女下屬舔胸竟喊：再5分鐘就好　士院前庭長蔡明宏再爆3性騷

釣蝦場喊「這餐我請」！苗縣議員黃聲全涉賄　判當選無效確定

「八月堂」夫妻撕破臉！前夫違反協議　女董求償2500萬結果曝

哭哭！50萬重機台74線被追撞車尾爛毀　聯結車駕駛這下賠慘了

噁男被分手竟耍賤招！騙高中妹拍20分鐘自慰片　法官重判5年6月

舉手也沒用！台中馬自達硬闖斑馬線　路人驚險跳開閃躲

按摩妹PO文辱上尉男友「快槍俠」判無罪　法院：描述個人感受

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

劉冠廷「砸2500萬買房」成屋奴　堅持不請保母：很累再認錯XD

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

大陸、菲律賓海警船「碰撞」 還發射水砲！釀菲4人受傷

後果由民進黨負責！陸方「等不到道歉」返陸　海巡送88萬當場遭拒

快訊／北市府洽公區淪毒品交易所　女科員販毒「監視器全拍下」

彰化姊妹車禍命危搶救第14天！　姊頸椎開刀...妹血壓不穩

男友拿假鈔買毒品後神隱　害她一起遭囚84小時餵藥凌虐

對女下屬舔胸竟喊：再5分鐘就好　士院前庭長蔡明宏再爆3性騷

釣蝦場喊「這餐我請」！苗縣議員黃聲全涉賄　判當選無效確定

「八月堂」夫妻撕破臉！前夫違反協議　女董求償2500萬結果曝

哭哭！50萬重機台74線被追撞車尾爛毀　聯結車駕駛這下賠慘了

噁男被分手竟耍賤招！騙高中妹拍20分鐘自慰片　法官重判5年6月

舉手也沒用！台中馬自達硬闖斑馬線　路人驚險跳開閃躲

按摩妹PO文辱上尉男友「快槍俠」判無罪　法院：描述個人感受

快訊／女科員市府門口販毒　蔣萬安怒了「絕不護短」：即刻移送懲戒

基隆市府新設「兒少處」　謝國樑親自說明業務分配

黃復興副主委嗆朱立倫下台　國民黨滅火：從沒把支持者當塑膠

最好下樓有超商、小吃！他不解台人「執著住市區」：台女居多

快訊／北市府洽公區淪毒品交易所　女科員販毒「監視器全拍下」

統一麵最大獎10萬得主IG「曬幸運」　還有3名幸運兒是你？

雲林土庫商師長「追分」為教育而跑　統測高三生：全力以赴！

柯文哲拋N+1引黨內炸鍋　民眾黨喊「非定案」：但不可能只守住N

彰化姊妹車禍命危搶救第14天！　姊頸椎開刀...妹血壓不穩

男友拿假鈔買毒品後神隱　害她一起遭囚84小時餵藥凌虐

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

王柏傑曝雙方關係　和修杰楷挺友反擊

統促黨成員打修杰楷　2月前「衣服沒換」毆記者

錢櫃毆打修杰楷　統促黨男道歉了

體育老師下藥性侵男大生　遭重判7年半

女取貨被冒領　2人同姓名+手機末3碼也同號

藝人周思潔趴地骨折　台中市府回應了

最新傷勢曝！王柏傑慘被打破頭　臉上長長血痕

醫院組長露鳥騷擾　女助理隱忍崩潰

更多熱門

相關新聞

台中孕婦騎車　遭闖紅燈女撞上險墜溝

台中孕婦騎車　遭闖紅燈女撞上險墜溝

台中市龍井區4日上午9時許發生一起車禍，一名懷孕約3個月的張女騎車沿一處小巷弄騎出，不料另名曾女沿中央路直行闖紅燈，當場跟張女發生碰撞，導致2人連人帶車倒地。警消獲報後，趕緊將2人送醫，所幸懷孕的張女母子均安，無生命危險。

建商腦筋動到「少子化」　台中2年5間大型幼兒園消失

建商腦筋動到「少子化」　台中2年5間大型幼兒園消失

台電台中區營業處座談會　助企業減少電價調整衝擊

台電台中區營業處座談會　助企業減少電價調整衝擊

酒國昆凌行頭曝！20萬愛馬仕包+3萬LV球鞋

酒國昆凌行頭曝！20萬愛馬仕包+3萬LV球鞋

酒國昆凌反擊！「我要結婚又不是包養」

酒國昆凌反擊！「我要結婚又不是包養」

關鍵字：

台中五億高中生5億高中生警大教授沈勝昂

讀者迴響

熱門新聞

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

侯怡君爆婚變「蕭大陸復合美女小三」！2女對罵

篠崎泫爆「1年前交往Toyz劈腿才分手」4女星開戰

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

姊姊跟姐姐差在哪？　2字用法差異曝光

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

看病掛號費150元喊漲至300元　最貴要2500元

快訊／王柏傑發文首回應！

王柏傑曝雙方關係　和修杰楷挺友反擊

更多

最夯影音

更多
趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場
64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面