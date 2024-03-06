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社會 社會焦點 保障人權

酒國昆凌現身駁富商「手拎20萬愛馬仕包」腳踩3萬LV鞋　超吸睛

記者許權毅／台中報導

有「酒國昆凌」封號的台中張姓女子，被指控涉詐台商保羅。張女昨日先是放鳥記者會神隱，今日終於現身反擊，她不僅完妝出席，一身行頭更是不簡單，手上拿的包包是愛馬仕Bolide，原價20多萬元左右，另腳上穿是3萬多LV球鞋，氣場十足。

▲▼酒國昆凌。（圖／記者許權毅攝）

▲酒國昆凌張女今日召開記者會反擊詐騙說，手拿愛馬仕包、腳踩LV球鞋，一身行頭20萬起跳。（圖／記者許權毅攝）

酒國昆凌之稱張女昨日先是放鳥記者會，原本要對外說明，今日自己對媒體爆料，因為情緒不好、壓力太大，吃了很多安眠藥。

▲▼酒國昆凌。（圖／記者許權毅攝）

張女今日一現身記者會樓下，頂著一頭金髮，強大氣場自然是路人矚目的焦點。不過仔細一看，張女行頭更不簡單。張女所穿上衣是愛迪達白色運動衫，手上拎的是精品界王者愛馬仕Bolide柏麗包，全新要價約要20多萬元，就算是二手也有17至19萬的價值。

▲▼酒國昆凌。（圖／記者許權毅攝）

▲▼酒國昆凌。（圖／記者許權毅攝）

此外經查，張女腳上所穿的球鞋，是LV所推出，一雙要價3萬8200元，可見張女對於生活物質並不缺乏，也凸顯了她在聲明中承認，因為急需家用曾向富商「保羅」前後借了40萬，似乎有些不合理。

張女今日現身記者會強調，該媒體報導只有1、2分是真的，自己不可能跟大家都介紹「我是小昆凌」，也很想要甩掉這個封號，自己跟台商保羅是在「我愛紅娘網」認識，不是包養網，是希望能找到結婚對象。

▲▼酒國昆凌。（圖／記者許權毅攝）

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