北市東山高中4人滿級分　高二資優跳考陳柏睿考57級分

▲4名滿級分學生，左起江孟冠、劉維中、蔡晨瀚、郭育銘。（圖／東山高中提供）

記者楊惠琪／台北報導

大學學測成績今公布，台北市私立東山高中4科滿級分有4人，達台大錄取標準有119人。其中一名高二資優跳考生陳柏睿，考了57級分的好成績，校方表示，陳柏睿目前正在畢業旅行，儘管天資聰穎，上課仍勤做筆記、認真聽講，主動發掘問題，也樂心幫同學解決課業難題。

就讀高二的陳柏睿通過台北市資賦優異學生縮短修業年限的嚴格審核，今年挑戰跳級考學測。導師林龍昇說，柏睿有優秀強大的領悟力與學習力，上課勤做筆記、認真聽講，學習效率高，課後能發掘問題，並能舉一反三，儘管課業名列前茅，但他從不自滿，樂意與同學分享學習心得，也能熱心幫助同學解惑，頗具領袖風範。

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▲東山高中高二跳考生陳柏睿（左）。（圖／東山高中提供）

滿級分考生劉維中，小學3年級才從大陸返台，因學區問題輾轉換了4所學校，國二才到東山高中就讀國中部，穩定扎實地累積課業實力。劉維中說，聽到自己考到滿級分，心情十分激動，很感謝父母、老師和同學的幫助，平常課業壓力太大時，就會打打電動舒緩情緒。同樣也熱衷線上遊戲的滿級分生江孟冠，也常透過打電動，調劑緊張的升學壓力。

雙胞胎兄弟檔蔡唯揚、蔡唯義，分別考了57級分和55級分，家住新北市五股區，父母為了學習環境，不惜捨近求遠就讀東山高中，每天由父親開車接送上下學，在學習路上兄弟倆相互扶持彼此鼓勵，督促彼此一起進步，兩人也都是排球校隊的一員，在球隊共同學習團結合作。

▲雙胞胎兄弟檔蔡唯揚（左）與蔡唯義（右）。（圖／東山高中提供）

