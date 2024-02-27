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虎尾高中學子成績亮眼　113學年度學測3人滿級分

▲虎尾高中四科50級分以上人數為76人，四科48級分以上共計110人成績相當亮眼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾高中四科50級分以上人數為76人，四科48級分以上共計110人，成績相當亮眼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

113學年度大學學科能力測驗成績今（27）日公布，雲林虎尾高中學生表現亮眼，國文、英文、社會、自然考科的頂標皆為13級分，數A和數B頂標則是12級分，而虎尾高中五科(不分類組)滿級分的人數共有陳靜萱、黃靖恩、謝智帆3人，四科滿級分為4人，自然群總分57分以上共8人，社會群總分57分以上共7人。

虎尾高中表示，四科50級分以上人數為76人，四科48級分以上共計110人，成績相當亮眼，是本校師生共同努力後的豐碩成果，也期待同學們在接下來的各項升學管道中可以持續突破難關，進入心中理想的校系。

虎尾高中持續致力於輔導學生多元發展，適性揚才，並透過特殊選才的考招制度，已經四位準大學生，分別是李日森同學錄取國立陽明交通大學百川學士學位學程（法律核心）、徐慈璟同學錄取國立臺灣師範大學光電工程學士學位學程、林建昇同學錄取國立臺灣海洋大學系統工程暨造船學系、體育班張瀞云同學錄取國立中正大學社會福利學系。

校長陳惠珍強調，感謝全體老師用心指導，特別是高三導師們對於同學們多年來的教導與持續不斷的關心，今日才有如此優異的好成績，也感謝國中端師長的信任與支持，讓我們一起努力將孩子培育有成。陳惠珍也提到，緊接迎來繁星選填及申請入學，建議同學們可以好好利用輔導室提供的專業選填指導，也可以透過線上資源做落點分析，同時傾聽師長、校友學長姐的建議，搭配個人興趣、生涯發展、未來發展趨勢等作規劃，掌握自己的人生，活出精彩。

 ►聽Podcast #我在案發現場

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