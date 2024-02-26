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宅男弟脫單！幸福喊「合過八字是正緣」　家人崩潰：積蓄被騙光

原PO的弟弟遇上愛情詐騙，存款全被掏空卻仍堅持是真愛。（示意圖／翻攝自pexels）

▲原PO的弟弟遇上愛情詐騙，存款全被騙光卻仍堅持是真愛。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

愛情詐騙層出不窮，儘管網路上可搜出大量血淋淋的案件，但仍有許多人還是上當受騙！一名網友透露，他的弟弟是個宅男，沒有什麼戀愛經驗，遇上網路交友詐騙竟認定是真愛，更強調已經跟女方「合過八字」正緣無誤，怎麼苦勸都沒用，原PO束手無策下，只好向網友求助。

原PO在爆料公社以「該如何救我弟」為題發文，表示弟弟遇到感情詐騙，無論他如何再三勸說，弟弟還是迷途不知返，「自己還說合過八字是正緣，給他看網路的那些感情詐騙故事，他還是不信」，最後弟弟的存款也被對方騙光並封鎖。

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原PO指出，正當全家人以為此事終於結束時，沒想到過年後對方又再次找上門，「那詐騙又加回我弟LINE，說是不小心按到封鎖。說自己單親上台北打工辛苦得要死的劇情，要我弟去跟身邊的人借錢」，傻眼的是弟弟竟還不清醒，為了對方四處向人借款，只要家人試圖勸說，弟弟便立馬惱羞成怒大翻臉，就連警方也無能為力，「家人已經去報警了，可是警察回覆也是沒辦法，除非本人來報案，不然他心甘情願不斷匯出去也沒轍。」

原PO感慨嘆，由於爸爸無力照顧自己，只能仰賴媽媽每天在旁照護，全家經濟重擔全落在自己跟弟弟身上，無奈又遇上詐騙事件，整個家快被弄到支離破碎，「真的懇求廣大神人網友幫幫忙，該如何讓我弟清醒，非常感謝！」

貼文曝光後，引起網友留言熱議，「執迷不悟到這種程度真的沒法救吧？只能讓他栽跟斗，看會不會醒了」、「除非他自己醒過來，旁人怎麼拉都拉不回來啊」、「把他趕出去就好了，收支入不敷出就會開始顧自己了」、「通知周遭親朋好友不要借他錢，要死就死他一個，不要拖累其他人。」

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