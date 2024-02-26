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待日本網咖遭店員驅趕！他怨「不友善」反遭罵：台灣奧客心態

（示意圖／翻攝自pexels）

▲網友分享在日本網咖過夜經歷，因朋友沒辦入住在大廳等待，卻被店員頻頻驅趕，引發網友討論。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

一般台灣民眾對日本人的既定印象就是乾淨整潔、有點龜毛，但很有禮貌。沒想到近日卻有一名女網友表示，最近聽聞她朋友在日本旅遊的經驗後，讓她感到不可思議，直言「也不是說日本人就特別好特別友善，只是聽完他的分享我蠻驚訝的！」貼文曝光也引發網友熱議。

女網友在Dcard以「日本網咖店員趕人」為題發文，表示她朋友日前到日本札幌滑雪，接著又飛到大阪繼續觀光行程，但由於札幌抵達大阪的班機是半夜，於是一行人沒有找飯店，而是到附近的網咖打算將就住個1晚。本來3人想開2個包廂休息，以為只要付2個包廂的錢，怎料店員告訴他們要以人頭計費，而且就算付了3個人的錢，還是只能入住2個包廂。

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最後朋友一行人決定2人先入住網咖，另1人再另尋住處，但那位朋友在大廳等其他2人辦理入住手續時，卻被店員驅趕，告知他如果不是住戶，就不能使用吧台的充電功能。朋友一聽當下就拔掉充電器，但還是持續在原地等待，怎料店員見狀又不滿的幫他按下樓電梯，並警告他「不是住客請離開。」

朋友當下相當無奈，表示自己只是想等其他人辦完手續後，拿行動電源給他就離開，但店員似乎不滿他一直逗留在那，又到電梯再按一次，然後示意對方下樓離開，「後來我朋友很無奈只好直接離開。

原PO聽完朋友的遭遇也驚訝表示，「雖然也不是說日本人就特別好特別友善，但讓我回想到曾經我在日本工作時買完便當習慣性禮貌對店員用日文說謝謝，也許是外國人口音的關係他居然模仿我口音學我講話⋯總結其實也沒有要得到什麼樣的回饋，單純分享在日本大家互相遇到不友善的行為～」。

貼文曝光後也引發網友熱議，許多人都認為是原PO朋友有錯在先，「為什麼沒有入住還會使用吧台的充電阿？吧台區也是要付費的耶」、「你不是住客本來就不能用，那位店員很盡責維護其他的客人的安全，誰知道你是來幹嘛的，有什麼企圖，在台灣早就警察來處理了」、「日本不能隨便充電，這是可以請警察的，會觸犯到竊盜罪」、「你根本只是台灣人奧客心態啊，店員又沒做錯什麼，使用者付費，懂？只有大媽才會在那邊，台灣明明這樣就沒關係，為什麼這裡不行，有夠北七」、「日本人本來就英文不好，請不要假設日本人會英文。」

但也有人表示，「不要自己粉紅泡泡過頭啦，日本友善只對歐美人士，亞洲其他人種對他們來說都是次等人」、「正常啦，機掰人每個國家都會有」、「我母親來日本處理事情，在旅館住三天，我送母親上樓（因為她看不懂日文，我怕她不會用旅館電梯和迷路），結果被接待攔下，說只有住戶能上樓，我和他解釋了我母親不會日文等等，他說規則就是規則。就，沒辦法，算了，人家話都說這麼死了，只能點點頭認了」、「台灣奴才真多，聽到關鍵字日本就自動把他們的行為合理化～呵呵。」

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