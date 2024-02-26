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威力彩衝5.3億！3星座財運爆棚　命理師：第1名正偏財都旺快去買

（示意圖／pixabay）

▲命理師點名雙魚座，可買彩券試試手氣，有機會成為億萬富翁。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

按照華人習俗，過了元宵節，過年才算是結束，而過完元宵節有些星座運勢隨即明顯好轉！清水孟國際塔羅小孟老師就特別點名3星座，在元宵節之後好運爆棚，其中第一名的正財、偏財都有明顯提升，不妨買威力彩試試手氣，有可能成為億萬富翁。

TOP 3: 雙子座

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在元宵過後，容易有機會表現自己的才華及能力。尤其是在公開場合，可以輕鬆的面對各種情況，因此不論是工作還是生活方面，都能很樂觀的展現自己，並贏得他人的眼光。若同時能把外貌及行為打理好，將能以良好的外在形象，吸引到不錯的曖昧者，戀愛運勢也提高不少，若有喜歡的，或許可以為自己創造機會，贏得對方的芳心。

而學習上的表現會更佳亮眼。不論學生或是有在準備考試的，對於不懂的事情，變很容易開竅，當然不論是課業還是工作上的問題，只要是有用心學習的，常常是一點就通，很得人欣賞，也因此容易得到不錯的名聲。接下來的幾個月時間中，也有機會認識不錯的名人，或高官權貴的人，有機會能為自己的事業或人脈，建立良好的基礎，日後得到晉升的機會也比別人多很多。

TOP 2: 魔羯座

元宵過後，魔羯座的人際關係非常好，自身很懂得說話的分寸，也知道該如何讚美與鼓勵他人，甚至還會去調解別人的困難；說話的口條，及溝通能力也增強很多。另外說話風格更加樂觀且自信，興趣學習範圍更為廣泛，自然而然的展現出潛在能力，身邊同事及朋友，都願意靠近來學習，而這也是大家都喜歡接近魔羯座的原因，連帶貴人運增強，有機會得到專業人士的賞識，升官加薪或事業走強的機會也多了不少。

同時在物質生活方面，也有享受的機會，不僅有舒適的生活條件，還有美食，使得身心都更為愉悅。當然也懂得打扮並展現自己，給人一種賞心悅目的感覺，因此桃花運也更為旺盛，單身族群可多把握好機會，特別是有曖昧關係的，有機會修成正果。若有投資買賣的，接下來的幾個月，會更加有生意頭腦，尤其是正財，不妨好好專注在財務，會有財產翻倍的好時機出現。

TOP 1: 雙魚座

元宵過後到五月中以前，會有不錯的福報出現，很多幸運的事會發生，保持樂觀的心，大部份能心想事成。此時容易遇到有共同理念的人，若要打拼事業或創業的，可好好把握這段期間遇到的人，多與他們聊聊，說不定會遇到生命中的伯樂或是貴人。人際關係也提升很多，若是有新認識的，與對方的交流會顯得輕鬆自然；在團體中，也有機會成為領導者，為他人提供有用訊息，或是成為他人的貴人，利人也利己。

除此之外，不論是正偏財，都會提升很多。只要事業上好好的積極努力，業績獎金或紅利，都能夠有機會獲得；而若有閒錢，不妨去小試個手氣，贏得一些額外的財富，也是不錯的方式，但應當拿捏好分寸才是。另外這段時間，好奇心也比較強，學習上會有比較好的成就，若能夠好好發展自己的興趣，有機會在未來開發出副業，多一份新的收入。

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