基泰鄰損賠償逾1600萬欠過年　蔣萬安：列管追蹤「一定要負責」

▲基泰建設大直街94巷工安意外，鄰棟民宅地基下陷。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市中山區建案「大直基泰」去年施工不慎傾斜坍塌，損及鄰房，台北市議員陳怡君23日爆料，損鄰賠償至今仍欠超過1600萬，169戶受災戶遲遲等不到賠償。對此，市長蔣萬安說，已依損鄰規則列管，基泰一定要負起責任，如果有住戶對於賠償金額並不滿意，就會依照1.2倍提存到法院，這個部分市政府都會持續的來追蹤。

陳怡君表示，從三大公會鑑定標的共205處，鑑定結果需賠償共176處，賠償金額為新台幣1668萬3229元。根據市府索資表示，基泰建設為大直基泰工安事件之建築物起造人，應盡起造人應負之責任，賠償費用應由基泰建設支付，但從過年至今，基泰建設仍尚未進行賠償事宜。

陳怡君爆料，受災戶從年前等到年後，苦等基泰建設賠償未果，質疑一個上市公司對於損鄰案件的賠償，沒有還款更無賠償計畫，而無能的市府仍讓住戶苦等，究竟誰可以為受災戶出面，向基泰索取賠償？要市長蔣萬安硬起來，當受災戶的保護傘。

對此，蔣萬安表示，建管處有回報，「我想現對於基泰大直，所造成民衆受損部分，一定要負起最大責任」。市政府已經針對相關受損狀況，依照《台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》進行列管，並依照相關規定，要求基泰必須依照鑑定報告進行賠償。

蔣萬安說，目前包括法務局也有回報，已經掌握基泰接下來跟每一個住戶達成共識。如果有住戶對於賠償金額並不滿意，就會依照1.2倍提存到法院，這個部分市政府都會持續的來追蹤。

北市都發局表示，針對基泰大直受損戶損鄰賠償部分，建管處除已依損鄰規則列管外，也正式發函要求基泰建設立即依損鄰鑑定損害賠償金額向各受損戶進行協商作業。

建管處虞積學處長同時表示，建管處持續要求追踪督促基泰建設加速處理賠償或修復事宜，基泰建設承諾並回報，已完成具體賠償及處理方案，基泰建設將於近日對外說明，以維護民眾權益。