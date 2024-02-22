2026劍指蔣萬安！　高嘉瑜喊話民進黨：給我機會贏一席「台北要改變」

▲前民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

前民進黨立委高嘉瑜昨表態自己不會缺席2026，且強調「選市長當然是目標之一。」引發討論，對此，高嘉瑜今（22日）受訪時表示，她個人希望有更上一層樓機會，挑戰更艱困目標，內湖南港是她發跡的地方，擔任議員跟立委過程中，對台北市議題非常熟悉，如果有機會挑戰當然會全力以赴，期待未來有新的發展跟可能，會朝這個方向努力。

高嘉瑜強調，自己2026不會缺席，時間很快就要到了，到底她的角色是什麼？民進黨有沒有可能給她這個機會，為民進黨努力在艱困選區贏得一席，會努力去做，現階段還有很多自己要先檢討的地方，至少先整合綠營基本盤，拓展年輕選票。



高嘉瑜直言，多數年輕人會感受到台北市進步比較慢，包含都更、城市願景發展等等，大家有很多期待，但從過去到現在，蔣萬安讓大家覺得比較保守、一成不變，台北有無限發展可能，但目前沒有看到，這很可惜，期待未來的首長或是候選人有新的規劃跟藍圖，讓台北跟國際級的城市並駕齊驅，不然台北發展停滯、台南、高雄卻進步，市民的光榮感消失。

由於出身基隆，是否也有機會參選基隆市長？高嘉瑜表示，基隆是她成長的地方，希望基隆越來越好，過去基隆被視為進步比較慢、陰暗悲情城市，林右昌讓基隆有光榮感，大家看到很多改變、改變很大，但謝國樑上任後，基隆爭議越來越多，希望基隆有好市長、越來越好，個人就是希望能為民進黨努力，未來不管在哪個位子，2026不會缺席，會爭取每一個可能。

高嘉瑜指出，未來市長提名或是各個部分佈局要用什麼方式，是徵召還初選目前還不清楚，自己做好台北市各方面議題、基層經營，先把自己根基打好，交給黨中央全面佈局跟規劃，民進黨內也有很多優秀人選，沒有非我不可，希望民進黨在台北市推出一個有機會勝選的人，穩住基本盤外，還要拿到中間跟年輕選票，會持續努力，為民進黨爭取到一席。

而台北市長蔣萬安2026勢必競選連任，高嘉瑜直言，蔣萬安有他優秀的地方，外表、學歷、家世背景，就是一個量身打造的台北市長候選人，甚至是未來的總統，這是他一出生就注定，自己是基隆百貨行的女兒，從政、求學過程都是靠自己努力，跟得天獨厚的蔣萬安有很大差別，努力的年輕人如何在台北生存，自己是最清楚的。

高嘉瑜指出，蔣萬安是一成不變、比較沈穩的市長，台北市需要年輕、活力、創意跟歡樂，自己可以帶給大家更多想像的人，有沒有這樣的機會，就持續努力，台北市需要更多改變。