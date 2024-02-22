　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2026劍指蔣萬安！　高嘉瑜喊話民進黨：給我機會贏一席「台北要改變」

▲▼111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會，立委候選人高嘉瑜致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲前民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

前民進黨立委高嘉瑜昨表態自己不會缺席2026，且強調「選市長當然是目標之一。」引發討論，對此，高嘉瑜今（22日）受訪時表示，她個人希望有更上一層樓機會，挑戰更艱困目標，內湖南港是她發跡的地方，擔任議員跟立委過程中，對台北市議題非常熟悉，如果有機會挑戰當然會全力以赴，期待未來有新的發展跟可能，會朝這個方向努力。

高嘉瑜強調，自己2026不會缺席，時間很快就要到了，到底她的角色是什麼？民進黨有沒有可能給她這個機會，為民進黨努力在艱困選區贏得一席，會努力去做，現階段還有很多自己要先檢討的地方，至少先整合綠營基本盤，拓展年輕選票。

高嘉瑜直言，多數年輕人會感受到台北市進步比較慢，包含都更、城市願景發展等等，大家有很多期待，但從過去到現在，蔣萬安讓大家覺得比較保守、一成不變，台北有無限發展可能，但目前沒有看到，這很可惜，期待未來的首長或是候選人有新的規劃跟藍圖，讓台北跟國際級的城市並駕齊驅，不然台北發展停滯、台南、高雄卻進步，市民的光榮感消失。

由於出身基隆，是否也有機會參選基隆市長？高嘉瑜表示，基隆是她成長的地方，希望基隆越來越好，過去基隆被視為進步比較慢、陰暗悲情城市，林右昌讓基隆有光榮感，大家看到很多改變、改變很大，但謝國樑上任後，基隆爭議越來越多，希望基隆有好市長、越來越好，個人就是希望能為民進黨努力，未來不管在哪個位子，2026不會缺席，會爭取每一個可能。

高嘉瑜指出，未來市長提名或是各個部分佈局要用什麼方式，是徵召還初選目前還不清楚，自己做好台北市各方面議題、基層經營，先把自己根基打好，交給黨中央全面佈局跟規劃，民進黨內也有很多優秀人選，沒有非我不可，希望民進黨在台北市推出一個有機會勝選的人，穩住基本盤外，還要拿到中間跟年輕選票，會持續努力，為民進黨爭取到一席。

而台北市長蔣萬安2026勢必競選連任，高嘉瑜直言，蔣萬安有他優秀的地方，外表、學歷、家世背景，就是一個量身打造的台北市長候選人，甚至是未來的總統，這是他一出生就注定，自己是基隆百貨行的女兒，從政、求學過程都是靠自己努力，跟得天獨厚的蔣萬安有很大差別，努力的年輕人如何在台北生存，自己是最清楚的。

高嘉瑜指出，蔣萬安是一成不變、比較沈穩的市長，台北市需要年輕、活力、創意跟歡樂，自己可以帶給大家更多想像的人，有沒有這樣的機會，就持續努力，台北市需要更多改變。

ET快訊
李多慧5年前金髮照被挖！　PTT驚「高配版小優」
司機吃午餐停路邊　BMW撞進車底扭成廢鐵...駕駛慘死
惡臭反應慢！蔣萬安「該懲處就懲處」　要全員：給我雞婆一點
快訊／台3線死亡車禍！　1女當場遭輾斃
包尿布進看守所！男關2天死亡　母獲國賠270萬
獨／上市大廠遭掛布條討債！　下游怨一年多拿不到貨款
台南「3女7男」大玩群交趴！　447個保險套嗨整夜
LIVE／淫魔富少李宗瑞燈會「獻藝」　Toyz爆穩交篠崎泫！
快訊／司馬庫斯賞櫻13人食物中毒　拉亞漢堡+秋原飯捲勒令停業
快訊／官方通報！　廣州大橋斷掉「2死1傷3失聯」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

行政院通過公投不在籍投票草案　採「移轉投票」仍要本人親投

物聯網產值破2兆元！　國發會推「亞洲矽谷3.0」布局海外市場

深坑惡臭反應慢！蔣萬安要局處「給我雞婆一點」　懲處層級沒設限

綠委都開砲批打詐不力　要政院「打詐專法」本會期就送進立法院

國發會推「桃竹苗大矽谷」　建構台灣西部科技廊帶

印度移工廣受世界信任　陳建仁：遺憾外界用種族歧視貼標籤

2026劍指蔣萬安！　高嘉瑜喊話民進黨：給我機會贏一席「台北要改變」

黃捷揭曾罵周玉蔻「醜到不行」　徐巧芯還原加碼：心術不正令人作嘔

「連吳怡萱也想不通！」　黃暐瀚：寶寶可能真的累了

稱傅崐萁召委禮讓白僅「個人意見」　林思銘：國民黨堅持主體性

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

夏克立現身反駁毆打黃嘉千　激喊：從來沒有！她們在騙

晚安小雞惹錯人 台商：沒被槍斃謝天謝地｜20240221 ET午間新聞

【EP.1】超好上手！神器加持　短今DIY基本功全通關

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

行政院通過公投不在籍投票草案　採「移轉投票」仍要本人親投

物聯網產值破2兆元！　國發會推「亞洲矽谷3.0」布局海外市場

深坑惡臭反應慢！蔣萬安要局處「給我雞婆一點」　懲處層級沒設限

綠委都開砲批打詐不力　要政院「打詐專法」本會期就送進立法院

國發會推「桃竹苗大矽谷」　建構台灣西部科技廊帶

印度移工廣受世界信任　陳建仁：遺憾外界用種族歧視貼標籤

2026劍指蔣萬安！　高嘉瑜喊話民進黨：給我機會贏一席「台北要改變」

黃捷揭曾罵周玉蔻「醜到不行」　徐巧芯還原加碼：心術不正令人作嘔

「連吳怡萱也想不通！」　黃暐瀚：寶寶可能真的累了

稱傅崐萁召委禮讓白僅「個人意見」　林思銘：國民黨堅持主體性

不止ETF亮眼！全球科技基金創「龍」景　7檔今年漲幅逾1成

行政院通過公投不在籍投票草案　採「移轉投票」仍要本人親投

YT全是她影片！IU親自邀看演唱會⋯美國爺爺捂心臟狂喊：我的天啊

可以買草莓了！三期花開產量增「降價6成」　每斤降至百元

物聯網產值破2兆元！　國發會推「亞洲矽谷3.0」布局海外市場

對決國民神車！休旅車路口左轉遭撞「烏龜翻」　慘敗影片曝

海鷗懶得飛「爽搭高鐵」！ 到站熟練下車　網笑翻：買早鳥票嗎？

身分證拿出來！2／29壽星「免費爽玩樂園」　限時2天衝了

保時捷「Mission X電動超跑」有望量產　900V架構、1:1馬力重量比

司機吃午餐聯結車停路邊　BMW撞進車底扭成廢鐵...駕駛慘死

去親媽媽的嘴嘴！阿柴連啵5下　轉身萌看鏡頭：有拍到嗎？

政治熱門新聞

綠外貌羞辱徐巧芯　白喬茵點2原因：仔細想想也還好

快訊／委員會席次出爐　白4委員會成關鍵少數、綠國防外交實質過半

徐巧芯也曾罵人「醜到不行」　黃捷籲道歉

快訊／徐巧芯接國民黨團副書記長　自稱「好折凳」

傳賴清德選用座車曝光　國安局：完成相關程序後再行公布

深坑大火臭翻雙北！侯友宜公布空氣品質監測結果

行政院明提「桃竹苗大矽谷計畫」　拚4年6兆產值、14萬人就業機會

NCC通過中廣董事變更案

立院新會期韓國瑜、江啟臣守國防外交委員會　藍「F6」進司法委員會

深坑惡臭反應慢！蔣萬安要局處「給我雞婆一點」　懲處層級沒設限

酸徐巧芯遭質疑「外貌羞辱」　綠道歉了

管碧玲曾喊「該下台負責的人要有自覺」　羅智強：這句送她自己？

立院召委選舉「藍白合」又有譜？　傅崐萁稱態度開放

黃捷揭曾罵周玉蔻「醜到不行」　徐巧芯還原加碼：心術不正令人作嘔

更多熱門

相關新聞

「民進黨開的槍」館長挨告誹謗今出庭

「民進黨開的槍」館長挨告誹謗今出庭

館長陳之漢在選前網路直播中，談到自己2020年遭槍擊案時表示，「我現在認定就是民進黨開的槍，但是沒有證據」，並不斷質疑民進黨執政貪污，引起民進黨不滿提告誹謗。台北地檢署22日首次傳喚陳之漢開庭，陳之漢強調是不滿執政黨「告人民，讓人民不能講話」，並稱自己說了1句當官的好削，就被律師說「削」這個字就是誹謗，讓他十分不滿。

「連吳怡萱也想不通！」　黃暐瀚：寶寶可能真的累了

「連吳怡萱也想不通！」　黃暐瀚：寶寶可能真的累了

稱傅崐萁召委禮讓白僅「個人意見」　林思銘：國民黨堅持主體性

稱傅崐萁召委禮讓白僅「個人意見」　林思銘：國民黨堅持主體性

談以馬內利事件　民進黨性平部：育兒非軍備競賽

談以馬內利事件　民進黨性平部：育兒非軍備競賽

徐巧芯外貌遭綠羞辱　蔣萬安聲援

徐巧芯外貌遭綠羞辱　蔣萬安聲援

關鍵字：

高嘉瑜蔣萬安民進黨國民黨2026大選台北市長民眾黨黃珊珊

讀者迴響

熱門新聞

名醫清晨衝產房接生　護理師突道歉：我會被罵死

Toyz遭爆女友是篠崎泫　本人親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　網扒證據：還穿情侶鞋

黃正音要離婚了　老公爆出軌「400人見過」：婚後很忙

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

郭書瑤「E級巨胸被磨蹭」畫面曝光

廣州大橋遭貨櫃船撞斷！巴士等多車落水

淫魔富少李獄中連3年參賽　2024燈會拿下特優

正妹熱舞「失誤露出」遭Twitch停權　粉絲哭了

即／桃園染整廠大火！這地區快關門窗

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

新兵入伍7天「打中士1巴掌」　連長當場壓制

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

黃嘉千遭毆流落加國街頭！

帳戶突多500元　台南男要關1年2個月

更多

最夯影音

更多
夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔
男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面