盧秀燕邀蔣萬安逛燈會被問2028大位　同聲「不會競爭、只有合作」

記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕今天邀請台北市長蔣萬安南下台中共賞花燈，兩人還互贈小禮物。盧秀燕笑稱，「中台灣元宵燈會」短短7天已破200萬人，會邀請蔣萬安來是因為蔣萬安「聲量很高，而且不要錢」，免錢還能幫台中行銷！另外媒體問到2人接下來是否競爭黨主席及總統大位，盧及蔣異口同聲地說「不會競爭、只有合作！」

▲台中市長盧秀燕邀請台北市長蔣萬安到台中共賞花燈，被問到未來兩人是競爭還是合作？雙方有默契回答「只有合作」。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕以及蔣萬安站在馬卡龍燈區受訪，盧秀燕表示，台中還有一個叫馬卡龍公園，今年台中燈會的小提燈也叫馬卡龍，因此今天也特地送上馬卡龍甜點給蔣萬安，蔣萬安立刻挑了一個愛心造型的馬卡龍試吃。

▲盧秀燕笑稱，蔣萬安人氣高又不用錢，因此請蔣萬安來台中賞燈同時也替台中行銷。（圖／記者游瓊華攝）



聯訪時媒體提到，蔣萬安日前關於瘦肉精議題有幫盧秀燕說好話，對此，盧秀燕回應，兩人是很好的姐弟，過去在立院互相幫忙彼此關心，蔣萬安除了在台北拚市政，對其他縣市包括台中的市政也給予很多關心與協助，她非常感謝。

至於外界現在解讀，兩人現在是先合作，未來是否會競爭總統大位或是黨主席職務，盧秀燕市長回應，大家想太多了，「從以前到以後都只會有合作，不會有競爭。」而蔣萬安也異口同聲地強調「一定是先合作、再合作、一直合作，只有合作，不會是競爭。」