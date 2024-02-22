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深坑惡臭反應慢！蔣萬安要局處「給我雞婆一點」　懲處層級沒設限

▲▼蔣萬安出席2024士林官邸鬱金香展開幕式。（圖／記者宋良義攝）

▲蔣萬安出席2024士林官邸鬱金香展開幕式。（圖／記者宋良義攝，下同）

記者袁茵／台北報導

20日新北深坑工廠大火，導致雙北市民從晚上至隔天清晨至少吸了12小時臭氣，而雙北首長反應慢半拍，也飽受輿論批評，台北市長蔣萬安21日先表示，要徹底檢討通報流程與溝通機制，且「該懲處就懲處」。22日一早市府也進行檢討會議，蔣要求一週內提檢討報告，也要所有人在工作崗位上「給我雞婆一點」。

蔣萬安22日上午出席2024士林官邸鬱金香展開幕式，並接受媒體訪問。針對早上召開通盤檢討會議，是否對空污事件有任何精進作為？蔣萬安表示，若在現有機制運行下可以完善，問題就出在「該負責的人卻沒把機制運行好」，所以所有檢討都是必要的，自己已要求1週內提檢討報告，「該負責、該懲處的一定會懲處，我會親自追蹤這個案子。」

蔣萬安提及，自己也說過「寧可撈過界，但不要三不管」，寧可多管也不要管少，當責心態是公務機關最重要的指導原則，「講白了，就是所有人在工作崗位給我雞婆一點。」

蔣萬安指出，針對現有機制的檢討，已要求副秘書長邀集所有相關局處進行各機關協調通報會議，所以今早8時已經召開，可看到現有的運行機制下，都是仰賴人員主動積極的心態，「如果發現、看到異常，但尚未符合災害定義的事件，就容易發生系統失誤，所以像這種看到異常或異常以上災害未滿的情形，就已經一律要求各機關，不管是否為主責機關，大家就要即刻的通報，做到複式通報。」

蔣萬安說，20日晚上1999就已經發現異常，並回報給組的局處，然而災防群組卻沒有一則訊息，所以異常以上、災害未滿情形，要求不管是否主責都一律通報、做到負責通報，讓主責機關第一時間去處理，回報橫向聯繫，提供給市民朋友應有的資訊。

至於現在有哪些機關需要對此事負責？蔣萬安回應，每個機關、相關機關都要檢討，這次不是任何一個機關，是各個機關，不管環保局、民政體系、消防局、教育局的學校方通報等，全面通盤檢討，一週內會有一個詳盡的檢討報告。蔣稱「該懲處就懲處」，層級有無可能到局長？蔣萬安直言「沒有設限」，完全是看最後詳盡的檢討報告。

另外，面對此次與新北雙方聯繫有無出問題，新北市新聞稿稱氟化氫檢測是0，為何台北市報告要等一週？蔣萬安提及，也會將這次檢討機制透過基北北桃平台來跟各縣市分享，同樣也會持續強化跟各縣市之間溝通聯繫；北市已即刻做了氟化氫相關的檢測，不管是實際到現場、下風處，還有不只空氣相關的檢測，目前氟化氫檢測是0，外界關心的戴奧辛部分，則要求環保局即刻以最快速度將檢測結果公布。

被問到新北市說沒有戴奧辛，台北市狀況為何？蔣萬安表示，環保局檢測是沒有，但為了慎重起見，北市一樣採集，找專業的合作機構進行相關檢測。

▲▼蔣萬安出席2024士林官邸鬱金香展開幕式。（圖／記者宋良義攝）

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