深坑大火惡臭飄雙北「早上預警」　綠批蔣萬安變蔣不安：連議員都不如

▲深坑工廠火警，燃燒面積600平方公尺。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市深坑存放電池工廠昨發生火災，臭味整夜瀰漫雙北地區，還傳出有部分民眾不適就醫，雙北藍綠議員都對市府處置表達不滿。民進黨立院黨團今（21日）批評，台北市長蔣萬安不只慢半拍、是慢N拍，北市府人力、物力如此充沛，掌握訊息後應該更有高效率表現。這起火災昨天下午就發生，雙北議員都有發布相關警訊，蔣萬安慢吞吞、連議員都不如。

新北市府發出公告指出，昨日深坑發生火災，飄散濃煙讓部分地區空氣有異味。目前殘火處理中，現場消防局還有43車116人持續監控中，將持續監測空氣品質。建議周遭及下風處（深坑、新店以及中永和地區等）民眾暫時緊閉居家門窗，外出務必佩戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。

民進黨團幹事長吳思瑤批評，蔣萬安不只是慢半拍、是慢N拍，台北市府人力、物力如此充沛，環保局跟相關單位第一時間掌握訊息後，應該更有高效率表現。雙北市長之間的溝通也要加強，侯友宜選完總統後應該以市政為首要，雙北之間的橫向聯繫，當新北出事後，難道沒有及時轉知北市府一起合作嗎？

吳思瑤表示，自己也身為台北市民，蔣萬安變蔣不安，蔣萬安早上才在臉書通知市民關緊門窗、戴口罩，這起火災昨天下午就發生，雙北議員都有發布相關警訊，蔣萬安慢吞吞、連議員都不如，整個北市府這麼多公務部門、環保部門，螺絲是鬆到什麼程度，雙北有沒有「侯侯做代誌」，提早因應有這麼難嗎？

民進黨團副幹事長洪申翰表示，這起火警昨天下午就發生，按照氣候條件跟火警發生狀況，加上盆地擴散條件不佳，應該很快就能透過模擬預料到會造成附近居民呼吸問題，沒想到市府居然今天早上才提醒大家。

洪申翰質疑，今天早上提醒叫做預警嗎？事件發生、污染擴散前提醒大家才叫預警，污染擴散成這樣才公告這是馬後砲，希望蔣萬安記取這次教訓，且侯友宜轄區火災管理一向做得很糟糕，也希望侯友宜好好面對市政，畢竟他這段時間虧欠新北市民太多了。