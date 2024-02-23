限一個月提「學校供餐法」草案　吳春城：教育部長應負最大責任

▲吳春城與黃珊珊共同召開「學校供餐法」公聽會。（圖／翻攝自Facebook／吳春城）



記者詹宜庭／台北報導

教育部去年曾表示，預計在本屆立法院會期提出「學校供餐專法」草案，民眾黨立委黃珊珊、吳春城昨日舉辦「學校供餐法」公聽會。吳春城今在立法院國是論壇上表示，每次學校營養午餐出問題，部長以為躲過新聞熱潮後就不聞不問，但孩子的事不容一直延宕，如果部長一直用這樣的態度看待問題、處理問題，就不可能解決問題。而一個不能解決問題的部長，在位子上多做一天都是浪費大家的時間，要求教育部以一個月為限，提出「學校供餐法」草案。

吳春城表示，他昨日與黃珊珊共同召開「學校供餐法」公聽會，期望儘速建立一個完善的機制，讓學童、家長、學校、教師及業者達到五贏的局面。他指出，相較日本及韓國早在1954、1981年就訂定「學校給食法」，台灣落後日韓超過半個世紀，而這二天另一個熱門的話題是一對學齡兄妹的日程表，其中每天睡不到6小時引發外界熱議。

「學齡兒童，吃不好，睡不飽，本席認為教育部長要負起最大的責任。」吳春城說，這些這麼嚴重的問題一直持續，委員要幫忙解決問題，結果部長覺得不痛不癢。吳春城指出，「學校供餐法」明明是需要教育部長親自推動的議題，但教育部昨天只指派一位沒有決策權的國教署專委出席公聽會，以研議為由往後拖延，沒有議題簡報也沒有修法時間表，部長則是充耳不聞。

吳春城痛批，每次學校營養午餐出問題，部長以為躲過新聞熱潮後就不聞不問，但每一位孩子都是父母的心頭肉，什麼錢都可以省，什麼事都可以研議再辦，但孩子的事不容一直延宕。

吳春城開轟，主事者沒有信念，就會有雜念，沒有決心，下一代連想要擁有「有品質」的午餐都是難題。如果部長一直用這樣的態度看待問題、處理問題，不可能解決問題，而一個不能解決問題的部長，在位子上多做一天都是浪費大家的時間。

因此，吳春城要求，教育部及部長應該要扛起政治責任，要用專法、專業的態度，來面對躲避已久的問題，以一個月為限，請教育部提出「學校供餐法」草案，廣聽各界意見，證明沒有看守心態，給家長學生一個交代，如果繼續當「稻草人內閣」，請就趕快下台。