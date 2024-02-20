曝「看守內閣期許」民調　吳春城籲：認真負責！別想偷懶打混

▲民眾黨立委吳春城出席立法院國是論壇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨立委吳春城今日於國是論壇公布「民眾對於新任立委及看守內閣期許」民調，結果顯示，民眾最期待新任立法委員能夠推動新法案，而看守內閣在看守期間凝聚各政黨之間的共識，讓新內閣就任時可以馬上推動新政策及建設。吳春城說，民進黨總統當選人賴清德在520組成的政府不能自稱是新手上路，小英政府也不可以讓國家空轉整整半年，呼籲各部會認真負責以對，不要想偷懶打混，以為看守內閣就可以什麼事都不做。

吳春城今在立法院國是論壇時公布「民眾對於新任立委及看守內閣期許」民調，他分析各年齡族群最期待的目標，其中，20-29歲族群最希望新任立委能夠推動新法案，壯世代族群則較希望立委能夠重新審查前屆立委沒有通過的法案；對於看守內閣的期待，20-29歲族群認為看守內閣任期內仍該勇於任事，30-59歲的族群則較希望凝聚各政黨之間的共識，讓新內閣就任時可以馬上推動新政策及建設。

另在世代共融相關議題方面，吳春城指出，有超過六成民眾期許「優先檢討現有純補助型政策，從人口學角度規畫發展解決高齡少子化」(61.9%)，其次是「修改中高齡及高齡者就業促進法，改善勞動法規對退休族群不友善」(58.7%)。其中，20-39歲及壯世代對「優先檢討現有純補助型政策」的期許較高，40-59歲則認為「改善勞動法規對退休族群不友善」應優先。

吳春城透露，調查也詢問民眾對於國會三黨的期待，結果顯示，民眾最期待國民黨及民眾黨立委能夠「嚴格監督執政」，對民進黨的立委則希望能夠「專業立法」，但最不樂見「政治利益交換」。

吳春城說明，現在是三黨不過半的新時代，也是台灣史上第一次，政黨輪替8年後，執政黨還繼續執政，民進黨政府將連續執政12年。換句話說，民進黨總統當選人賴清德在520組成的政府不能自稱是新手上路，而現在的小英政府也不可以讓國家空轉整整半年。未來，他將全面檢討所有政策的年齡歧視問題，矯正撒幣思維，呼籲各部會「不要想偷懶打混，以為看守內閣就可以什麼事都不做，以靜制動，奉勸各部會認真負責以對，為蔡英文政府劃下一個負責任的休止符。」

本次民調是由「吳春城委員辦公室」進行網路調查；調查期間為2月17日至2月19日，共三日。此次調查對象全國20歲以上民眾，有效樣本共462筆，未進行資料加權處理。