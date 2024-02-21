快訊／大漢技術學院8月停招停辦！花蓮47年老校熄燈　將安置500學生

▲少子化衝擊，大漢技術學院宣布今年8月起停招停辦。（圖／翻攝自google maps）

記者楊惠琪／台北報導

受到少子女化的衝擊，位於花蓮新城的大漢技術學院董事會宣布，自113學年度起依私校法進行停招停辦、安置師生、並作轉型發展規劃，目前全校學生剩500餘人，將安置至其他學校就讀。校方強調，學校零負債、無貸款，尚有校務基金，將依法支用於保障教職員工與學生權益，後續將依法報請教育部核定，並依停辦計畫內容執行。

大漢技術學院於民國66年創校，前身為稚暉海專，後改名大漢工商專科學校；民國78年，教育部接管，並於民國83年經遴選改組新董事會接辦；歷經積極努力，於民國88年升格改制技術學院，學生人數最多曾逾7千人，為花東培育數萬人才。

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但受到少子女化的衝擊，大漢技術學院董事會於昨（20日）開會決議，自113學年度起依私校法進行停招停辦、安置師生、並作轉型發展規劃，決議已於21日校務會議報告。

校方表示，近年辦學環境丕變、全國廣設大專院校、復加少子女化浪潮，大漢校本部地處花東偏遠地區，生源與師資取得不易，更是雪上加霜，100學年度尚有3000餘學生，之後生源不足、招生困難，科系與學生人數逐年整併遞減。統計112學年上學期機械、土環、企管、休憩餐旅等4系，日校僅100餘人，全校學生剩500餘人，教職員約60人。

校方指出，自103學年以來，學校收支即處虧損，皆由董事會捐資補足。近幾年大漢雖力求突破，但已難擋無生源壓力，辦學窒礙難行、無可逆轉，無法提供完善學習環境，學校零負債、無貸款，尚有校務基金，今提出停招停辦，將依法支用於保障教職員工與學生權益，後續將依法報請教育部核定，並依停辦計畫內容執行。