楊麗花獲頒本土語言終身奉獻獎　籲保護歌仔戲文化　

▲教育部長潘文忠（中）與周清玉（左）、楊麗花（右）合影。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

今天是2月21日世界母語日，教育部舉辦113年「表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮，將在今年10月迎來80大壽的歌仔戲天王楊麗花獲頒終身奉獻獎。楊麗花致詞時表示，自己一輩子講台灣話、演歌仔戲，歌仔戲是台灣最美的文化，「食飯配歌仔戲」更是許多台灣人的共同記憶，這麼美的文化，應該要好好保護，傳承萬年。

為響應世界母語日，教育部長潘文忠今表揚推展本土語言有功的7名個人、3組團體，楊麗花和財團法人關懷文教基金會董事長周清玉獲頒終身奉獻獎。教育部表示，楊麗花透過歌仔戲將傳統戲曲與本土語言，得以延續並推廣至台灣各角落，更引領歌仔戲在國家藝文殿堂展演，讓世人看見台灣傳統文化之美。

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年近80的楊麗花，今天在徒弟、金鐘影帝陳亞蘭陪同下，精神奕奕上台領獎，致詞時表示，自己講了一輩子的台灣話、演了一輩子的歌仔戲，是她的根，也是她身為台灣人的驕傲，歌仔戲與台語密不可分，推廣歌仔戲是她的職志，也希望這麼美的文化，又更多人一起來保護、傳承萬年。

楊麗花說，歌仔戲是具有重要教育意義的文化藝術，在早期年代，教育並不普及，很多人不識字，但透過歌仔戲可以知道很多忠孝節義的故事，還有各個時代的歷史文化，更是學習台語的寶庫，「食果子，拜樹頭！台語是我一輩子的語言，會用終身來分享所學。」