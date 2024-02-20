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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

莊瑞雄關切中華男籃保險爭議　潘文忠允諾比照棒球模式

▲▼民進黨立委莊瑞雄針對行政院院長施政方針及施政報告質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

2025FIBA亞洲盃男籃資格賽第一階段將於本周四（22）登場，中華男籃首戰面對紐西蘭。民進黨立委莊瑞雄今（20）總質詢時關切保險爭議，呼籲球員代表國家參賽，賭上運動員生涯，應比照棒球設計保險商品，倘若商業銀行無法進行，就由公股銀行處理。教育部長潘文忠表示將與財政部、金管會共同研議；行政院長陳建仁則表示，將全力支持。

莊瑞雄今天下午在立法院會總質詢提出，近日隊長「小飛人」劉錚透過社群平台感慨，國家隊的保險問題都沒有處理好，如何讓球員專心全力為國爭光？他認為，運動員的生涯沒有很長，倘若有傷勢，職業生涯可能就會「報銷」。

莊瑞雄強調，運動員代表國家參賽也是一場賭注，過去也曾發生國手參加國際賽事受傷的案例，包括棒球國手羅嘉仁2015年參加世界12強棒球賽受傷，幸好當時有跟保險公司協議，按照月薪給付理賠金額，所以可以延續職業生涯到現在；或如籃球國手張宗憲2017年效力中華隊時，友誼賽手指斷掉卻無人聞問，令他感到挫折，嘆息從大學生打到現在當父親了，還在吵一樣的問題。

莊瑞雄關切，亞洲盃男籃資格賽兩天後就要開打了，現在保險進度如何？對此，潘文忠說明，確實棒球和籃球兩職業聯盟的選手參賽，都遇到一樣的瓶頸，目前棒球已經發展一套模式，但籃球選手個別薪資有高低不同。不過莊聞言反駁，加入國家隊的權利跟義務到底到哪裡，「不要什麼都聽協會的，教育部、體育署變成協會的提款機，你知不知道？」

潘文忠回應，在劉錚發文後，體育署長鄭世忠積極向公會了解，發現棒球可以有非常好的保險制度。莊瑞雄說，對啊，所以把它抄過來就好了，仿照棒球來設計（保險）商品，倘若商業銀行無法，就由公股銀行處理。潘文忠允諾稱是，表示將與財政部、金管會共同研議協助。陳建仁也當場表態，將全力支持。

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