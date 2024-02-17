40所高中職3月起試辦心理假！教部：1學期3天為限「應出具證明」

▲高中職「身心調適假」3月起開放試辦，教育部表示，共有40所學校參與 。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學生心理假受到各界重視。教育部今（17日）表示，已研訂相關試辦計畫及注意事項（草案），3月起依各校意願開放高中試辦，截至昨（16日），全台共有40校有意願進行試辦，目前規劃依學校所定請假流程辦理，每次請假應以半天或1天為單位，1學期以3天為限，並應出具家長或實際照顧者同意證明，定期學業成績評量及學期補考期間，不適用身心調適假。

教育部指出，為協助學生覺察自己情緒，在短期心理不適時平衡身心狀況，從111年7月起即開始進行研議高級中等學校學生身心調適假。國教署從111年12月至112年4月邀請專家學者、教師團體代表、家長團體代表、兒少代表及學校代表等，針對身心調適假可行方式及相關配套措施召開8次諮詢會議，並在112年5月徵詢各地方政府意見，就各重要議題蒐整相關出席人員實務意見凝聚共識。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為利「身心調適假」制度順利推行，國教署表示，已經研訂相關試辦計畫及注意事項（草案），從112年9月至12月間再召開7次諮詢會議，蒐整相關團體代表及人員實務意見，並從今年3月起依各校意願開放高級中等學校試辦，截至昨天為止，全台共40校有意願進行試辦。後續將針對學校試辦經驗，訂定相關配套措施，並透過多元方式強化宣導，最快於113學年度實施。

教育部說明，有關學生請「身心調適假」，目前規劃依學校所定請假流程辦理，每次請假應以半天或1天為單位，1學期以3天為限，並應出具家長或實際照顧者同意之證明。定期學業成績評量及學期補考期間，不適用身心調適假。

教育部提醒，學生請身心調適假資訊，學校權責單位應定期彙整提供給輔導處（室）參考。透過前開規劃，讓身心調適成為正當的請假事由，有助於協助學生更覺察自己心理狀況；也有助於促使教師、家長重視與覺察學生的心理狀況與需求。