快訊／「美女發言人」楊寶楨辭2職務　陳智菡否認內鬥：工作繁重想休息

記者袁茵／台北報導

面對立法院將於20日開議，藍綠白備戰新國會戰局，但19日卻爆出民眾黨團副主任楊寶楨離職消息，且還連帶請辭民眾黨發言人職務，楊寶楨預計下午2時30分對外統一回應；而即將上任的民眾黨團主任陳智菡稍早證實，楊寶楨長期工作辛苦，一年多沒有好好休息，大選結束後有新的想法與人生規劃，希望將工作放下來休息一陣子。

▲楊寶楨。（資料圖／記者湯興漢攝）

民眾黨立院黨團於19日上午9時40分召開「民眾黨國會改革2.0記者會 落實責任政治 加強制衡監督」記者會，但開始前夕，爆出楊寶楨請辭黨團副主任、民眾黨發言人2職務的消息，而楊寶楨接受《東森新媒體ETtoday》電訪時回應，將於下午2時30分統一對外說明。

記者會結束後，針對楊寶楨請辭雙職務，陳智菡表示，楊寶楨長期工作辛苦，包括議員選舉、2024大選，已有一年多時間沒好好休息，而在大選結束之後，楊寶楨有了一些新的想法跟人生規劃，所以提出來希望能把工作放下來，讓她好好休息一陣子，而黨主席柯文哲、工作幹部也充分了解楊的決定，等楊寶楨下午對外向大家說明。

由於陳智菡將於20日接任黨團主任，但楊寶楨卻在19日突然離職，被外界質疑有無內鬥狀況？陳智菡回應，很容易會被做這種見縫插針或杯弓蛇影的文章，但楊寶楨很長時間沒真正好好休息，包含自己選完議員，接下來馬不停蹄的總統大選，而楊的工作非常繁重，長期以來在立院黨團也比較沒有代班人，讓她身心都很疲憊。

陳智菡指出，事實上楊寶楨在大選結束後有些想法，而自己的工作規劃則是在更後面，兩件事情有時間先後順序；至於自己與楊寶楨的關係，「其實我們配合非常好，只是每個人有自己人生規劃跟想法，作為曾經的夥伴都會充分祝福她，如果她真的休息好，也期待她再回到團隊。」