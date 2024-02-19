不強求召委位置！黃國昌舉3例：若綠不排法案　難道國民黨也不排？

▲民眾黨立院黨團召開國會改革2.0記者會，黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

立法院將於20日開議，8個常設委員會將於29日舉行召委選舉，外界關注會不會出現「藍白合」或「綠白合」，但藍綠皆已表態，不會與民眾黨團合作。被問到未來排審法案會不會更困難？民眾黨團總召黃國昌19日表示，本來就不強求召委位置，因為按照立院議事規則，相關黨團提案都要併案審查，若綠不提法案，難道國民黨也不排嗎？

民眾黨立院黨團於19日上午9時40分召開「民眾黨國會改革2.0記者會」記者會，針對藍綠傳出沒要和白合作召委選舉，倘若無法拿到召委，未來排審會不會更困難？黃國昌表示，目前立院8個委員會當中，每個委員會都有2名召委，這是非常簡單的數學題，就是國民黨一席、民進黨一席，因為每個委員會大約13至15人，從委員會人數分佈來看，不用選舉都大概知道結果。

黃國昌提及，之前就點出過「雙召委制度」是獨步全球，本來就是藍綠2大黨過去為了政治分贓，創設出來的制度，相信過去的討論跟批評很多；在新國會當中，民眾黨之前就一再表明「改革比位置重要」，民眾黨團有興趣是趕快通過改革法案，針對召委的位置，本來就不強求，更不會有所謂交換的問題。

黃國昌指出，至於會不會擔心要提的法案排不上議程，這要考驗2大黨在各個委員會召委的政治智慧，以及對於民意的負責，舉例來說，國會改革法案排不排得上去，「如果民進黨不想排，難道國民黨召委也不排嗎？若國民黨召委不排國會改革法案，有辦法對台灣社會交代嗎？」當排了國會改革法案，按照立院議事規則，就是所有相關黨團提案都要併案審查，不可能只排國民黨的案子，其他黨團提案都不審查，這明顯違反立院議事規則。

黃國昌再舉例，司法改革法案，包括「妨礙司法公正罪」、「棄保潛逃罪」，民眾黨都會提出自己的改革法案版本，「民進黨不排，難道國民黨也不排嗎？如果國民黨不排這些法案，過去這段時間在媒體前開記者會喊這麼大聲，是在打假球嗎？」相信國民黨這些相關改革法案，會提出自己的版本，而提了相關法案就併案審查，所以不存在民眾黨團提法案卻沒得到排審機會。

黃國昌也舉第三個例子，外界關注的「吹哨者保護法」，民進黨不排，那國民黨也不排嗎？如果國民黨不排吹哨者保護法，不提出其法案，有辦法跟台灣社會交代嗎？有辦法跟期待改革的台灣人交代嗎？所以這考驗的是各個委員會召委，除了政治智慧，以及是不是真心要對選民負責。