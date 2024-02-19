新春三望盼對話　柯建銘笑籲傅崐萁「不要等下就開幹」

記者呂晏慈／台北報導

立法院今（19）上午舉行新春團拜，民進黨團總召柯建銘致詞時打趣說，「新春團拜難免是要求一團和氣，傅總召（國民黨團總召傅崐萁）你先聽一下齁！所以沒有毀憲亂政的問題，希望這個一團和氣可以持續久一點，不要等一下走下電梯就開幹，好不好？」他也提出「新春三望」說，希望朝野攻而不破、對話代替對抗，很多事情適可而止、看穿不說穿。

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

柯建銘表示，他在立法院31年，有一段時間在野黨，一段時間執政黨，20幾年在擔任黨鞭，持平而論，他能體會每黨有政治立場和苦處，但原則是不變的，也就是說，在野黨挑戰執政黨天經地義，無可厚非，而執政黨捍衛政策預算、法案都是職責所在，盼大家能互相體諒。

此外，柯建銘也提出「新春三望」說，第一，希望朝野能攻而不破，未來面對預算、重大法案、改革法案、人事同意權都要面對，不管在怎樣的情況下，大家最後能夠完成；第二，希望對話代替對抗，在任何時代都要秉持這個原則，理性溝通、協調協商、合作，且這次的合作不是只有雙面合作，而是三面合作。

柯建銘表示，第三，希望很多事情適可而止，政治是非常嚴肅的，政治不是騙術，它有一定的是非和道理。柯直言，很多事情在看穿不說穿，這之間如何拿捏，希望立法院大家之間的惡意攻擊、抹黑都適可而止，這是最基本的立法院和諧運作，「希望朝野立委我們一起來努力吧！明天就正式，攻防的序幕拉開了，祝大家問政愉快、成功！」