　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新春三望盼對話　柯建銘笑籲傅崐萁「不要等下就開幹」

記者呂晏慈／台北報導

立法院今（19）上午舉行新春團拜，民進黨團總召柯建銘致詞時打趣說，「新春團拜難免是要求一團和氣，傅總召（國民黨團總召傅崐萁）你先聽一下齁！所以沒有毀憲亂政的問題，希望這個一團和氣可以持續久一點，不要等一下走下電梯就開幹，好不好？」他也提出「新春三望」說，希望朝野攻而不破、對話代替對抗，很多事情適可而止、看穿不說穿。

▲▼韓國瑜出席立法院113年新春團拜 柯建銘 傅崑萁 黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

柯建銘表示，他在立法院31年，有一段時間在野黨，一段時間執政黨，20幾年在擔任黨鞭，持平而論，他能體會每黨有政治立場和苦處，但原則是不變的，也就是說，在野黨挑戰執政黨天經地義，無可厚非，而執政黨捍衛政策預算、法案都是職責所在，盼大家能互相體諒。

此外，柯建銘也提出「新春三望」說，第一，希望朝野能攻而不破，未來面對預算、重大法案、改革法案、人事同意權都要面對，不管在怎樣的情況下，大家最後能夠完成；第二，希望對話代替對抗，在任何時代都要秉持這個原則，理性溝通、協調協商、合作，且這次的合作不是只有雙面合作，而是三面合作。

柯建銘表示，第三，希望很多事情適可而止，政治是非常嚴肅的，政治不是騙術，它有一定的是非和道理。柯直言，很多事情在看穿不說穿，這之間如何拿捏，希望立法院大家之間的惡意攻擊、抹黑都適可而止，這是最基本的立法院和諧運作，「希望朝野立委我們一起來努力吧！明天就正式，攻防的序幕拉開了，祝大家問政愉快、成功！」

ET快訊
逆向駕駛昏迷指數3…肥大叔控：聞到酒味　檢測出爐
3警消中彈殉職！　美國爆恐怖槍擊
太扯！BMW貼「8字」假冒警車　刑事局逮人
上周吵開臨時會鬧烏龍　傅崐萁今放低姿態「要柯建銘手下留情」
正妹應徵秘書　遭拉去摩鐵「面試」硬上
韓國瑜自稱「新同學」！　2次向立院職員說重話：不教而殺謂之虐
周杰倫遭酸「看演唱會看到翻車」！朝聖泰勒絲掀戰…吳尊1句話露

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國會醫療代表＋1　血液腫瘤權威王正旭今就職

黃國昌「暖身」新北市長大位？　黃揚明：國民黨應開始評估利弊

致癌辣椒粉引戰！蔣萬安要陳其邁到立院備詢　結果原料來源是新北

邀盧秀燕來立法院備詢？　綠委緩頰：市議會質詢全國看得到

新春三望盼對話　柯建銘笑籲傅崐萁「不要等下就開幹」

「唐鳳不適任已是事實」　周玉蔻評：消極、無能、被動且領導力薄弱

上周吵開臨時會鬧烏龍　傅崐萁今放低姿態「要柯建銘手下留情」

韓國瑜自稱「新同學」！　2次向立院職員說重話：不教而殺謂之虐

被問韓國瑜搭肩孫曉雅　黃捷：比較熱情、無心之過啦

陸喊「兩岸不存在禁限制水域」　蕭旭岑籲：公布追捕畫面消弭情緒

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

UNIQ金聖柱直播意外爆隱婚生子！　李汶翰語音「兒子沒睡？」他秒變臉

幫顧貓10天「牠睡姿變軟爛」　保母笑噴：已忘了原本的家

國會醫療代表＋1　血液腫瘤權威王正旭今就職

黃國昌「暖身」新北市長大位？　黃揚明：國民黨應開始評估利弊

致癌辣椒粉引戰！蔣萬安要陳其邁到立院備詢　結果原料來源是新北

邀盧秀燕來立法院備詢？　綠委緩頰：市議會質詢全國看得到

新春三望盼對話　柯建銘笑籲傅崐萁「不要等下就開幹」

「唐鳳不適任已是事實」　周玉蔻評：消極、無能、被動且領導力薄弱

上周吵開臨時會鬧烏龍　傅崐萁今放低姿態「要柯建銘手下留情」

韓國瑜自稱「新同學」！　2次向立院職員說重話：不教而殺謂之虐

被問韓國瑜搭肩孫曉雅　黃捷：比較熱情、無心之過啦

陸喊「兩岸不存在禁限制水域」　蕭旭岑籲：公布追捕畫面消弭情緒

日本2月迎暖冬！青森測得17.5度「創史上2月新高」　恐有雪崩災情

大姑過完年「討8900年夜飯」4人均攤　人妻嗆笑死！全場逆風

小S曬晚餐照被嘲笑！　愛女Lily救母「其實是我拍的」網秒改口

國會醫療代表＋1　血液腫瘤權威王正旭今就職

公設僅23%吃香　善化新華廈每坪37萬「14天賣完」

柬國監獄「缺水缺電缺食物」晚安小雞慘了！網曝1方法：能平安回國

辛納15連勝鹿特丹封王　創23年罕見紀錄

北港慶元宵千人提燈踩街！警24日起執行交管　啟動環鎮接駁車

血腥大屠殺「到處都屍體」　巴布亞紐幾內亞部落衝突53死

黃國昌「暖身」新北市長大位？　黃揚明：國民黨應開始評估利弊

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

政治熱門新聞

快訊／立院開議前夕！傳民眾黨「美女戰將」減一

韓國瑜自稱「新同學」！　2次向立院職員說重話：不教而殺謂之虐

賴清德首位閣揆是誰？　吳子嘉預測：百分之百不是民進黨籍

立院熱門委員會搶破頭　綠營外交國防大洗牌「補新血」、教文很搶手

陸快艇拒檢2死　馮世寬籲兩岸溝通

上周吵開臨時會鬧烏龍　傅崐萁今放低姿態「要柯建銘手下留情」

購西布特羅引實驗室污染質疑　江肇國：至今未使用完

林俊憲：盧秀燕昔當立委　邀地方首長列席

被問韓國瑜搭肩孫曉雅　黃捷：無心之過

綠邀盧秀燕備詢瘦肉精　王鴻薇：那黃偉哲、陳其邁也都該來立院

韓國瑜替藍營拆彈！了不起　前藍委：顧全顏面又證明秉公行使權力

陸喊「兩岸不存在禁限制水域」　蕭旭岑籲：公布追捕畫面消弭情緒

「唐鳳不適任已是事實」　周玉蔻評：消極、無能、被動且領導力薄弱

賴士葆轟蔡政府選後變獨裁國家　「朕說禁團令根本不需要法源」

更多熱門

相關新聞

邀盧秀燕來立法院備詢？　許智傑緩頰

邀盧秀燕來立法院備詢？　許智傑緩頰

台中市食安處2月2日公布檢測出台糖梅花肉片含有瘦肉精「西布特羅」，爭議陷入羅生門，近日更衍生出「是否邀請市長盧秀燕到立法院備詢」的案外案。民進黨立委林俊憲連日重申根據釋字498號，立法院可以邀請，但國民黨立委持反對意見，而民進黨立委許智傑今（19）上午緩頰說，市長在市議會報告，可讓全國看到他們對食安的態度，「這樣就可以了」。

「唐鳳不適任已是事實」　周玉蔻評：消極、無能、被動且領導力薄弱

「唐鳳不適任已是事實」　周玉蔻評：消極、無能、被動且領導力薄弱

上周吵開臨時會鬧烏龍　傅崐萁今放低姿態「要柯建銘手下留情」

上周吵開臨時會鬧烏龍　傅崐萁今放低姿態「要柯建銘手下留情」

被問韓國瑜搭肩孫曉雅　黃捷：無心之過

被問韓國瑜搭肩孫曉雅　黃捷：無心之過

韓國瑜自稱「新同學」！　2次向立院職員說重話：不教而殺謂之虐

韓國瑜自稱「新同學」！　2次向立院職員說重話：不教而殺謂之虐

關鍵字：

民進黨國民黨柯建銘傅崐萁立法院

讀者迴響

熱門新聞

10歲童初三遭沖天炮插頭！後腦杓炸開慘死

男友醒來「整根屑屑直接上」　妹子發炎爆痛6次

台中妹遭性侵無撕裂傷！氣罵：他就小啊

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

肥大叔包車員旅遇劫！貨車駕駛無呼吸心跳

快訊／網紅肥大叔員旅1命危7傷！控對方酒駕　警初判結果出爐

百億富商暈船！　小三嫩模看中大安區「7000萬豪宅」

每人每晚799住飯店3天2夜免費吃早餐

「波霸奶茶杯」百億富商暈船嫩模！砸1億送豪宅名車　結果心碎了

女生何時最想愛愛？許藍方羞吐「3時間點」別錯過

薔薔花7萬找人陪睡「突被摸胸」！

嬤跟團旅遊「睡夢中離世」　家屬求償

台北女警燈節值勤爆紅！超美側臉融化上千人

外媒：iPhone 16將有史上重大更新

即／猛撞違規左轉轎車！　28歲重機騎士宣告不治

更多

最夯影音

更多
40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子
重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面