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新北早春山櫻滿開秘境　走訪石碇烏塗感受生態風情

▲新北春山櫻滿開走訪秘境。（圖／新北市農業局提供）

▲新北石碇二格道路山櫻花夾道綻放。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石碇區部分山櫻花已經提前綻放，除了二格步道、二格道路以及石碇老街外，烏塗社區更是情侶約會首選，新北市政府農業局推薦民眾利用春節假期走訪烏塗社區，享受櫻花的洗禮並體驗農村再生社區的地方風情與美景。

農業局表示，在前往烏塗社區沿路山櫻，是石碇著名的賞櫻景點，而烏塗社區更是如桃花源ㄧ般夢幻美麗，社區發展協會栽種許多金毛杜鵑、山櫻花、桂花等植物，將社區打造成鳥語花香的環境。除了櫻花之外，烏塗社區內還擁有豐富的自然資源，包括親山步道和四份子古道，為遊客提供了與大自然親密接觸的絕佳場所。

▲新北春山櫻滿開走訪秘境。（圖／新北市農業局提供）

▲烏塗社區的四分子古道全長2.4公里，古道上仍保有石板橋、 石砌土地公廟及煤窯遺址。

在盡情擁抱大自然之後，遊客更不能錯過社區內的王金蛋、許家麵線、旺旺茶園等當地特色美食，以及手作布包與烏塗社區獨有的植物染體驗課程，享受石碇的獨特魅力。社區發展協會理事長賴麗娟表示，社區發展傳統植物染技藝打造社區代表文化，採集社區內特有的植物來作為植物染的原料，運用紅茶、薯榔、大菁、小葉冷水麻等天然植物，紮染出各式花樣的染巾，也開放民眾報名體驗。

另外，著名的許家麵線在製麵過程遵循十三道古法，結合石碇純淨的山泉水，製作出一束一束細膩白絲的石碇特色麵線，來往遊客更可報名體驗用雙手拉出自己的麵線。櫻花季期間更有限定的粉色櫻花麵線，製作過程是將櫻花漬泡開後去掉蒂頭加入麵團裡，再加入少量的紅麴提色，在年節期間增添傳統手工的溫暖心意。花季將至，民眾到石碇賞櫻時，千萬不要錯過烏塗社區的美食與體驗活動，體驗活動須預先報名，植物染及手作布包報名資訊請洽烏塗社區活動聯絡人賴小姐：0921-691968；手工麵線體驗請上石碇許家麵線臉書報名參加。

▲新北春山櫻滿開走訪秘境。（圖／新北市農業局提供）

▲烏塗溪步道沿途水清見魚，生態豐富。

農業局長李玟表示，目前新北市共有18個農村再生社區，從生活、生產、生態等各面向深入推動社區永續發展，藉由農事體驗能讓民眾更加深入了解農村社區，打造全方位永續「農業健康市/式」，歡迎前往農村進行一場農事體驗小旅行。更多農遊活動可至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書專頁掌握最新消息。相關最新花況資訊可以透過「新北蒔花好綻」官網查詢或在臉書搜尋「賞花快報」按讚追蹤。

▲新北春山櫻滿開走訪秘境。（圖／新北市農業局提供）

▲遊客可至許家麵線參加麵線體驗，動手拉出麵線。

▲新北春山櫻滿開走訪秘境。（圖／新北市農業局提供）

▲烏塗社區推出特色農遊，有植物染及手拉麵線等有趣DIY活動可以參加。

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