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台鐵平溪線「列車脫軌撞月台」　狂冒白煙...乘客驚：頓了一下

記者郭世賢／新北報導

台鐵大年初三春節疏運傳意外，一列4816次列車在「嶺腳=菁桐」間出軌，第三車廂脫軌，所幸車上旅客皆平安，後續將250名左右的旅客送回十分站。據現場台鐵人員指出，列車突脫軌車身傾斜，擦撞月台水泥邊緣，因而碎裂剝落。有旅客說，「車身突然頓了一下，就停車了！」目前路線中斷搶修中，台鐵啟動公路接駁。至於出軌原因，台鐵表示，目前正在了解中。

▲台鐵平溪線「列車脫軌」撞月台冒白煙。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台鐵平溪線「列車脫軌」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

台鐵指出，該起出軌意外為12日上午10時50分發生，4816次平溪線區間車第3車車廂2軸出軌，列車上無人傷亡，旅客約250人。台鐵即時起「十分=菁桐」間啟動公路接駁，台鐵已成立一級應變中心，規劃從七堵派搶修車。

據台鐵人員表示，列車自嶺腳車站駛出，離站約200公尺發生意外，出軌地點是一處彎道，車速也不快，列車突然停頓，接著有車廂傾斜狀況，隨即撞擊月台水泥邊緣，水泥塊有剝落現象，車身有數十公尺長有撞擊痕跡，後來列車就緊急停下。

▲台鐵平溪線「列車脫軌」撞月台冒白煙。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台鐵平溪線區間車第3車車廂「2軸出軌」。

出軌處附近商家說，「當時有看到冒出白煙」，但沒有聽到撞擊聲。車上的乘客表示，「列車啟動時剛要出嶺腳車站，突然車身頓了一下後停車，大家不知發生什麼事，但感覺有撞到東西的。」

台鐵公司指出，此案不影響本線行車，詳細原因已請運安處查明。

▲台鐵平溪線「列車脫軌」撞月台冒白煙。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台鐵平溪線「列車脫軌」撞月台冒白煙。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台鐵平溪線「列車脫軌」撞月台冒白煙。（圖／記者郭世賢翻攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

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