大年初五北返車潮湧　侯友宜赴客運站感謝駕駛員辛勞

▲侯友宜今天赴新北市府9樓交控中心視察北返交通路況。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節連假最後1天車潮湧現，新北市長侯友宜今天（14日）赴市府9樓交控中心視察北返交通路況，他表示，連假期間天氣晴朗，新北市的風景區如水金九及淡水天元宮、中和烘爐地等寺廟吸引大批走春、祈福人潮，且從大年初四開始，北返人潮增加，提醒市民朋友遇到塞車及人潮眾多時，務必遵守交通規則及管制引導。隨後侯友宜也前往樹林及土城的客運站，慰勉第一線的客運服務人員。

侯友宜表示，今天是大年初五，從初四開始就有北返人潮，從宜蘭北上的車流經過石碇、坪林的匝道管控也造成堵塞，尤其從大年初二開始天氣轉晴，因此新北各風景區人潮都有增加，今日下午預估也會湧現大量車潮，提醒市民朋友如前往碧潭、烏來等地區務必注意交通路況。此外，前往廟宇祈福參拜的人潮眾多，提醒大家遵守交管措施，希望民眾都能快樂出門平安回家；在高速公路部分，預計國3自下午起，以及國5宜蘭北上路段全日都會壅塞，提醒用路人遵守交管指示，期使交通能更為順暢。

▲侯友宜前往三重客運土城站慰勞輪值駕駛員。

侯友宜視察收假日交通路況後，隨即轉往指南客運樹林站及三重客運土城站，致贈福袋及春節加菜金慰勞連假輪值的駕駛們，侯友宜說，春節是一年當中最重要的節日，家家戶戶團圓搭乘大眾運輸工具走春，也讓客運業者、復康巴士駕駛員的運量倍增，新北市的運輸承載量如水金九地區的運量與去年同期增加了80%，大年初四、初五接神、迎財神，也讓淡水天元宮、烘爐地土地公廟等著名廟宇的運送增加，感謝駕駛員在春節期間辛勤付出，讓大家能安心開心過年。

隨著全球趨勢改變，大眾的環保意識抬頭，搭乘大眾運輸工具的民眾變多，侯友宜也表示，新北市致力於SDGs永續環境，目前本市公車已有244部電動巴士，以行動實踐節能減碳、環境保護，也希望市民朋友踴躍搭乘大眾運輸工具，降低汽機車帶來的碳排量，一同落實環保，更帶動大眾運輸業蓬勃發展，大家都能賺大錢、吉龍舞春。

▲侯友宜感謝公車駕駛員讓市民開心平安過年，並發送「吉龍舞春」福袋。

交通局表示，北返車流預估從今天中午過後開始增加，其中國5約在下午3點半，國3約下午4點半將出現車流高峰；另新北境內風景區如北海岸亦預計於下午4點出現返家車流，請用路人避開上述時段，以減少塞車，並請注意行車安全。

交通局也說，新北市公車運量平均每日約82萬人次，為考量春節期間駕駛員排班休假，將市區公車部分比照假日班次發車，行駛熱門觀光區域的公車路線則維持營運，並視人潮請駕駛員機動加班，另春節期間，新北市的復康巴士也照常提供接送服務，有關公車班次異動及復康巴士預約，皆於15日起恢復正常營運，請大眾安心搭乘。

▲侯友宜至指南客運樹林站致贈福袋及春節加菜金，慰勞連假輪值的駕駛員。