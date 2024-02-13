滬尾休閒農業區仙境傳說　探索新北木蓮花祕密花園

▲近似球形的木蓮花於枝頭間綻放。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

初春正是賞花好時節，位於淡水滬尾休閒農業區內的楓樹湖木蓮花也是民眾賞花熱點，木蓮花花期約在每年2月至3月初，近似球形的花朵於枝頭間綻放，一眼望去宛如成片粉紅泡泡，並推出「滬尾仙境傳說 探索祕密花園」遊程，活動日期為2月16日及2月20日，共2梯次，內容包含賞木蓮花、享用在地田園風味餐及花藝創作DIY。

滬尾休閒農業區發展協會結合3家區內業者共同推出1日遊程，不僅與在地私房老字號餐廳「三空泉農園」合作，品嘗在地風味餐點。「蜜雞園農場」園主蜜兒帶領團員利用花卉、松果、蓮蓬以及各式植物的種子，創作屬於自己的花藝作品帶回家，也會到「蕨飛尋藏」參觀園主的蕨類收藏，園區內蕨類的品種琳瑯滿目宛如小型的蕨類博物館。

▲「三空泉農園」充滿田園風光。

除了參觀各式蕨類外，園主也將開放私人秘密木蓮花園，讓民眾走入開滿木蓮花的粉色山谷，若天氣允許，搭配上冬日的薄霧，畫面將如仙境一般，趕緊報名一起感受冬季的粉色浪漫。（報名資訊詳洽「滬尾休閒農業區」臉書粉專，即日起開放報名，每團上限20人，報名從速喔。）

滬尾休閒農業區發展協會理事長賴文鏗表示，協會結合區內的業者們，配合不同季節推出四季遊程，如先前的「浪漫櫻花季 滬尾農情」的賞櫻遊程，及「偶素小農夫 滬尾田園親子體驗營」，讓親子進行闖關活動收集食材，利用收集的食材親手做料理，感受農村採收的樂趣，接下來還有木蓮花季以及7月份的獨角仙生態觀察活動，歡迎大家關注滬尾休閒農業區發展協會臉書粉絲專頁取得最新活動資訊。

農業局長李玟表示，不只是春季期間，四季都歡迎市民朋友到滬尾休閒農業區旅遊休憩，滬尾休閒農業區發展協會也會陸續推出符合不同季節特色的遊程，來體驗休區內不同的農事及DIY手作活動以及品嚐業者精心製作的在地特色料理，市府持續秉持「農業健康市/式」政策理念，輔導休閒農業產業，提供新北都會區市民療育的心靈處方。

▲「滬尾仙境傳說 探索祕密花園」遊程，歡迎民眾朋友踴躍報名。

▲「蕨飛尋藏」蕨類收藏品種琳瑯滿目，宛如小型蕨類博物館。

▲「蜜雞園農場」園主蜜兒將帶領民眾利用花卉及各式植物種子，創作屬於自己的花藝作品。