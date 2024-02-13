　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

滬尾休閒農業區仙境傳說　探索新北木蓮花祕密花園

▲滬尾休閒農業區仙境傳說 探索新北木蓮花祕密花園。（圖／新北市農業局提供）

▲近似球形的木蓮花於枝頭間綻放。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

初春正是賞花好時節，位於淡水滬尾休閒農業區內的楓樹湖木蓮花也是民眾賞花熱點，木蓮花花期約在每年2月至3月初，近似球形的花朵於枝頭間綻放，一眼望去宛如成片粉紅泡泡，並推出「滬尾仙境傳說 探索祕密花園」遊程，活動日期為2月16日及2月20日，共2梯次，內容包含賞木蓮花、享用在地田園風味餐及花藝創作DIY。

滬尾休閒農業區發展協會結合3家區內業者共同推出1日遊程，不僅與在地私房老字號餐廳「三空泉農園」合作，品嘗在地風味餐點。「蜜雞園農場」園主蜜兒帶領團員利用花卉、松果、蓮蓬以及各式植物的種子，創作屬於自己的花藝作品帶回家，也會到「蕨飛尋藏」參觀園主的蕨類收藏，園區內蕨類的品種琳瑯滿目宛如小型的蕨類博物館。

▲滬尾休閒農業區仙境傳說 探索新北木蓮花祕密花園。（圖／新北市農業局提供）

▲「三空泉農園」充滿田園風光。

除了參觀各式蕨類外，園主也將開放私人秘密木蓮花園，讓民眾走入開滿木蓮花的粉色山谷，若天氣允許，搭配上冬日的薄霧，畫面將如仙境一般，趕緊報名一起感受冬季的粉色浪漫。（報名資訊詳洽「滬尾休閒農業區」臉書粉專，即日起開放報名，每團上限20人，報名從速喔。）

滬尾休閒農業區發展協會理事長賴文鏗表示，協會結合區內的業者們，配合不同季節推出四季遊程，如先前的「浪漫櫻花季 滬尾農情」的賞櫻遊程，及「偶素小農夫 滬尾田園親子體驗營」，讓親子進行闖關活動收集食材，利用收集的食材親手做料理，感受農村採收的樂趣，接下來還有木蓮花季以及7月份的獨角仙生態觀察活動，歡迎大家關注滬尾休閒農業區發展協會臉書粉絲專頁取得最新活動資訊。

農業局長李玟表示，不只是春季期間，四季都歡迎市民朋友到滬尾休閒農業區旅遊休憩，滬尾休閒農業區發展協會也會陸續推出符合不同季節特色的遊程，來體驗休區內不同的農事及DIY手作活動以及品嚐業者精心製作的在地特色料理，市府持續秉持「農業健康市/式」政策理念，輔導休閒農業產業，提供新北都會區市民療育的心靈處方。

▲滬尾休閒農業區仙境傳說 探索新北木蓮花祕密花園。（圖／新北市農業局提供）

▲「滬尾仙境傳說 探索祕密花園」遊程，歡迎民眾朋友踴躍報名。

▲滬尾休閒農業區仙境傳說 探索新北木蓮花祕密花園。（圖／新北市農業局提供）

▲「蕨飛尋藏」蕨類收藏品種琳瑯滿目，宛如小型蕨類博物館。

▲滬尾休閒農業區仙境傳說 探索新北木蓮花祕密花園。（圖／新北市農業局提供）

▲「蜜雞園農場」園主蜜兒將帶領民眾利用花卉及各式植物種子，創作屬於自己的花藝作品。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►快訊／台2線休旅車逆向撞槽車　駕駛嚇壞急確認...幸氫氣未外洩

►台鐵平溪線「列車脫軌撞月台」　狂冒白煙...乘客驚：頓了一下

►快訊／潮境公園走春驚見浮屍！警消打撈上岸　遺體浮腫死亡多時

►總統蔡英文大年初二慰問海巡同仁　肯定感謝戍守海疆辛勞

►基隆廟口奠濟宮祈求市運昌隆　副市長邱佩琳抽中農運「頭籤」

ET快訊
快訊／初四大樂透1.1億獎號出爐　205組百萬大紅包獎落誰家
華裔登山妹「暴風雪中」獨攀！7天後尋獲冰冷遺體
美女議員泳池邊脫了！新年「打開浴袍」震撼全場
晚安小雞稱闖柬埔寨園區遭毆　省長下令尋人
「蔡英文竟敢不親自接待」　2奧客大鬧桃機！
快訊／首班富國島「丟包旅客」抵桃機　曝行程慘況
初五迎財神注意！吃1食物可「旺財運」　5大習俗禁忌一次看
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北燈會奇幻之旅2／16登場　打造捷運三鶯線3D彩繪地景

滬尾休閒農業區仙境傳說　探索新北木蓮花祕密花園

台灣之光！製琴金獎名師斜槓　重現「日本宮廷經典梳篦」搶先曝光

高雄熟女新手摸八圈！槓上開花+三家通賠　狂嗨後突發心律不整慘了

高雄「免費老人健檢」開搶！逾5.2萬人受惠　預估6月後名額額滿

鐵警台南分駐所　台南火車站警政宣導寓教於樂

彰化60年鬼樓改建完畢　華麗轉身獲「金質獎」特優

為停車位「4輪v.s2輪」僵持互槓　影片P0網警方說話了

大武警發送「行車指南」小紅包　讓大家行車順暢過好年

電動輔助車沒電+破胎　屏東行動不便男卡路中…里港警即時救援

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

男吃花枝丸噎死相驗結果出爐　家人悲痛搶救...現場畫面曝光

酋長隊逆轉衛冕成功！泰勒絲衝下場熱吻男友

「國樂正妹」歷經人生變動轉行當房仲　曝：收入翻5倍

鬆獅蜥讓飼主幫脫皮！　乖巧不動過程超療癒❤

4男狂嗑1公尺必勝客巨大披薩　13mins暴風完食！爽拿1萬元

新北燈會奇幻之旅2／16登場　打造捷運三鶯線3D彩繪地景

滬尾休閒農業區仙境傳說　探索新北木蓮花祕密花園

台灣之光！製琴金獎名師斜槓　重現「日本宮廷經典梳篦」搶先曝光

高雄熟女新手摸八圈！槓上開花+三家通賠　狂嗨後突發心律不整慘了

高雄「免費老人健檢」開搶！逾5.2萬人受惠　預估6月後名額額滿

鐵警台南分駐所　台南火車站警政宣導寓教於樂

彰化60年鬼樓改建完畢　華麗轉身獲「金質獎」特優

為停車位「4輪v.s2輪」僵持互槓　影片P0網警方說話了

大武警發送「行車指南」小紅包　讓大家行車順暢過好年

電動輔助車沒電+破胎　屏東行動不便男卡路中…里港警即時救援

快訊／初四大樂透1.1億獎號出爐　205組百萬大紅包獎落誰家？

房東契約禁申請「租屋補貼」　律師：寫了也無效

哥偷跑進爸媽房間「和妹子全裸滾床」！她目睹傻了：對象不是他女友

一堆「過年傳統零食」吃過卻叫不出名！10大地雷曝光　營養師驚呆

新北燈會奇幻之旅2／16登場　打造捷運三鶯線3D彩繪地景

台籃年度大事件6　林秉聖「雙約事件」　雙職籃攻城獅、戰神搶人大戰

蘿莉塔遭瞎傳「轉行拍片當女優」！　滑到本人清涼照：太幽默了啦

講話腔調太像南韓！金正恩「派30名美女教師」矯正　他抱怨被當逆賊

女駕駛下場慘！開賓士超速擦撞雙載機車　害母子雙亡…判決出爐　

管理學大師的5個建議　給今年想在工作上升職的人

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

地方熱門新聞

大甲鎮瀾宮國運籤抽出中上籤！

《龍的傳人》爆紅粉絲都來「萬里長城」追星朝聖

高雄熟女摸八圈爽贏狂嗨竟心律不整

不用人擠人！高雄走春「8處小眾景點」

桃園走春旅遊熱點第一名　創下年逾2500萬人次

龍年2生肖犯太歲　命理師曝轉運方法

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

高雄走春必搭！「黃色小鴨」渡輪來了

彰化猛鬼醫院改建新大樓　還拿「金質獎」特優

男物流常搬重物手舉不起來　竟是「肩膀長石頭」

電動車沒電　里港警即時救援

八路財神廟搶大砲發財金手機招財符隨身帶

高雄「免費老人健檢」開搶！逾5.2萬人受惠　

大武警發送「行車指南」小紅包　讓大家行車順暢過好年

更多熱門

相關新聞

大年初四宮廟參拜　侯友宜：為新北拚進步成績

大年初四宮廟參拜　侯友宜：為新北拚進步成績

今（13）日是農曆正月初四，相傳是眾神回歸人間的日子，新北市長侯友宜前往財團法人新北市泰山巖（頂泰山巖）、顯應祖師泰山巖（下泰山巖）及五股賀聖宮為市民祈福，並發送福袋，將新春祝福送到市民手中。侯友宜強調，自己將認真打拚，為新北市做出進步的成績，這是唯一的目標與新年希望。

瑞芳火車站驚見男持雙刀逛街　民眾目擊嚇壞

瑞芳火車站驚見男持雙刀逛街　民眾目擊嚇壞

即／台2線休旅車逆向撞槽車　幸氫氣未外洩

即／台2線休旅車逆向撞槽車　幸氫氣未外洩

淡水天元宮遊賞夜櫻　新北2區櫻花接力綻放

淡水天元宮遊賞夜櫻　新北2區櫻花接力綻放

新北初四恢復垃圾收運　初五周三清潔隊例行停收日

新北初四恢復垃圾收運　初五周三清潔隊例行停收日

關鍵字：

新北淡水木蓮花

讀者迴響

熱門新聞

台網紅闖柬埔寨KK園區遭暴打！

新／晚安小雞逃出來了！「遭電擊棒凌虐」脖子有勒痕

16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡不賣了

「財神爺對我微笑」　高雄父女刮中2000萬元頭獎

南鯤鯓國運籤　解籤師一看驚呼：最兇、最可怕的一張籤！

晚安小雞位置找到了！　旁邊一整排度假飯店

遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

晚安小雞柬埔寨直播失聯！「找不到人」導遊也失蹤

欠債6000萬！羅宋麵包名店「創盛號」宣布倒閉　年初二寄信通知員工

即／國1北向民雄交流道3車連環撞　回堵6K

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

趙小蘭妹妹趙安吉車禍身亡　年僅50歲

越南地接社還原始末：只一直說要匯了

快訊／年代旅遊還是沒付錢！　越竹航空：基於人道主義決定派機

初四迎神！踩「5禁忌」恐敗光財運

更多

最夯影音

更多
金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios
唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面