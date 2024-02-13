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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大年初四宮廟參拜許新年希望　侯友宜：為新北拚進步成績

▲大年初四宮廟參拜許新年希望 侯友宜：為新北市拚進步成績。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市長侯友宜前往五股賀聖宮參拜為市民祈福。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（13）日是農曆正月初四，相傳是眾神回歸人間的日子，新北市長侯友宜前往財團法人新北市泰山巖（頂泰山巖）、顯應祖師泰山巖（下泰山巖）及五股賀聖宮為市民祈福，並發送福袋，將新春祝福送到市民手中。侯友宜強調，自己將認真打拚，為新北市做出進步的成績，這是唯一的目標與新年希望。

侯友宜表示，從大年初一到初四，到新北市各宮廟參拜，祈求眾神保佑這塊土地風調雨順、國泰民安。而不論前一年發生什麼風風雨雨，我們都順利走過，未來的台灣，需要每個人各司其職，扮演好自己的角色，並且團結、同心齊力，自己也會繼續認真打拚，為新北市做出進步的成績，這是我們唯一的目標與希望。

▲大年初四宮廟參拜許新年希望 侯友宜：為新北市拚進步成績。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜發福袋給民眾，祝福大家在龍年都可以存下財富，過好日子。

侯友宜也向現場民眾解釋今年龍年春聯的意涵。前年由於疫情，希望平安最好，因此春聯是「平安祥虎」，而平安之後就要賺錢，所以下一年兔年的祝福語是「兔吉利來」（國語：鏟錢進來）；錢進來後則要存起來，所以今年是「吉龍舞春」、「錢（攏）有（剩）」，祝福大家在龍年都可以存下財富，過好日子。

今天侯友宜到三處宮廟走春祈福發送福袋， 吸引大批民眾排隊領取，有不少人在早晨七點就在廟埕等候，更有人遠從彰化、花蓮而來，現場更有許多熱情民眾搶著與侯友宜合影，場面相當熱鬧。

▲大年初四宮廟參拜許新年希望 侯友宜：為新北市拚進步成績。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜前往顯應祖師泰山巖（下泰山巖）參拜為市民祈福。

民政局長林耀長表示，今天大年初四接神日，許多民眾會到宮廟參拜，而新北市內也有許多宮廟舉辦活動，為信眾帶來好運。頂泰山巖有過平安橋贈「祥龍獻瑞」招財錢母卡（送完為止）活動，過平安橋後的隨喜油香將專款捐予偏鄉助學金，另也有準備平安麵與信眾結緣，歡迎大家來參拜、過平安橋、吃平安麵、植福田，把平安福氣帶回家；五股賀聖宮則是初五前都有擲筊領發財金的活動，也歡迎民眾踴躍參與。

林耀長也說，民間習俗過完元宵節才算過完年，歡迎大家繼續到新北燈會小過年，燈會將於2月16日晚上七點於新北大都會公園點燈，除有漂亮燈組讓大家拍不停，當天現場也將發放「鴻運龍來」小提燈3000份，開幕看「民政保平安」臉書直播貼文按讚留言，也可抽手捧元寶、頭頂銅錢的特別版「龍泰大吉」小提燈，祝福大家2024年「攏賺大錢」。

▲大年初四宮廟參拜許新年希望 侯友宜：為新北市拚進步成績。（圖／新北市民政局提供）

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