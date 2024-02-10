新婚男奪「頭香狀元」祈得龍子　西螺福興宮頒8888元大紅包

▲西螺福興宮頭香狀元（中，黑衣）為來自林內鄉31歲的高華成先生，新婚特地祈求來年得龍子。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮太平媽祖廟已有305年歷史，每年除夕夜循古禮舉行開廟門、搶頭香與施放高空煙火。相傳搶得頭香神明會特別眷顧，保佑心想事成，今甲辰年正月初一日子時「萬人躦動－開廟門、搶頭香」，並發送「龍年限量開運美金紅包」。頭香得主來自林內鄉31歲的高華成先生，新婚特地祈求來年得龍子。

農曆春節是全球華人重要的歲時節慶，西螺福興宮為濁水溪兩岸的信仰中心，除夕夜舉辦「2024逗陣與太平媽守歲團圓迎新春」活動，廟方依例在除夕夜10點30分關閉廟門，代表「兔」年已結束，廟埕前聚集許多民眾守歲等待「龍」年到來，廟方準備上千顆「祈福氣球」，讓民眾寫下龍年新希望後，一起施放升空，將來年新希望直達天廳。

▲西螺福興宮搶頭香發美金紅包，吸引千人擠爆廟宇周邊道路。（圖／記者蔡佩旻攝）

2024年西螺福興宮贈送搶頭香得主獨得「甲辰年頭香狀元」匾額、獎金8888元、太平媽Q版瓷器存錢筒、全套扭蛋公仔娃娃。大年初一零時在倒數聲結束，福興宮廟門大開，瞬間湧進搶頭香人潮，最後由來自雲林縣林內鄉31歲的高華成先生搶得頭香，他表示，是第六年參加，今年與弟弟及新婚妻子一同前來，搶得頭香希望明年能早生貴子。

▲西螺福興宮搶頭香狀元得主是來自林內鄉31歲的高華成先生，新婚特地祈求來年得龍子。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘頒發「甲辰年頭香狀元」匾額及獎金8888元與太平媽Q版瓷器存錢筒、全套公仔娃娃，並表示，搶頭香活動後接續發放9999枚美金紅包給參拜祈福的民眾，西螺媽祖迎春燈會亦將於除夕晚間燈會正式啟動，歡迎全國信眾一起歡喜迎新春。

▲西螺福興宮炸年獸。（圖／廖弘貴提供）