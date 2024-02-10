新港奉天宮頭香東海大學生搶下　第三次來抱走10萬交趾陶

▲新港鄉奉天宮搶頭香，由在地青年 陳睿禾搶下頭香(圖中抱藝品者)。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新港奉天宮開臺媽祖，除夕夜遵循古禮舉行「開廟門、搶頭香」活動，吸引來自全台的善信集聚在廟前的廣場，人人手持清香，等待農曆大年初一的到來，參加新春吉時的「開廟門、搶頭香」活動。除了可以收到廟方免費贈送新春限量金龍賜福造型紅包，還有機會搶頭香一舉擄獲市價10萬元的林洸沂大師交趾陶藝術品。今年頭香得主為在地新港鄉民91年次就讀東海大學的陳睿禾，今年第三次參加就搶下頭香。





▲新港鄉奉天宮搶頭香，由董事長何達煌夫婦等人共同準備開廟門。（圖／記者翁伊森翻攝）

新港奉天宮董事長何達煌表示，深夜11點廟門開啟後，搶得頭香的信徒將可獲得一座出自林洸沂大師巧手的交趾陶藝術品「飛黃騰龖」（市價高達十萬元）。

另外，為了讓返鄉過節的鄉親及參拜香客能感受到過年的歡樂氣氛，現場並有設計精美的金龍造型賀歲吉祥紅包，紅包設計為可折成相框的年曆，帶回家放在辦公桌或家中讓你財源滾滾、福氣滿滿，同時還可以獲得媽祖一整年的加持，限量1萬5000個，贈送給鄉親作為紀念。

奉天宮廟門直到農曆三月底前都會24小時開放，讓信眾參拜，祈求新的一年平安順利，並邀請全國信眾同霑媽祖雨露聖恩。



