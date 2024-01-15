西螺福興宮燈籠邀名師評選　鼓舞學生展創意美學

▲長期以太平媽的信仰文化、貼近土地與心靈繪畫為創作主題的藝術家蘇慧棉老師。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

有300多年歷史的西螺福興宮太平媽祖廟香火鼎盛，每年春節前都會邀請學童彩繪燈籠，春節期間懸掛於廟宇周邊道路，增加年節喜慶氣氛。燈籠徵收已於日前截止，因重視每一顆精心彩繪誠品，亦為提倡推廣美學創意，福興宮每年設立評選機制，今年特地邀請多位藝術界名師進行審評。

因重視民俗教育推廣與傳承鼓勵學生藝術創作，今年特別敦聘長期以太平媽的信仰文化、貼近土地與心靈繪畫為創作主題的藝術家蘇慧棉老師；運用簡而大的空間和明亮的色調表現人與物之動態、氣韻、感情的高惠芬老師；透過心領神會光與影對環境萬物施予的魔幻效果來創作的湯嘉明老師、以及擁有多年繪畫教學經驗的萍風藝術學會許阿巧理事長擔任評審。

▲透過心領神會光與影對環境萬物施予的魔幻效果來創作的湯嘉明老師。（圖／記者蔡佩旻攝）

湯嘉明老師指出，因為明年是龍年 所以題材大多「龍」為主題創作。蘇慧棉老師表示，看到許多作品將「龍」畫得非常的生動，使用水墨著色的技術技巧都非常深層。許阿巧老師也說，今年福興宮舉辦燈籠評比邁入第5年，帶動整個地方的藝文的氣息，除了龍年主題，更畫出鞭炮來帶動整個廟街熱鬧的氣息與溫馨氣氛，每個作品都非常的棒、都難以取捨。

▲擁有多年繪畫教學經驗的萍風藝術學會許阿巧理事長。（圖／記者蔡佩旻攝）

高惠芬老師強調，在國中組作品中，學生對水墨繪畫的理解上面已經有一定的程度，技巧發揮到很淋漓盡致，這種燈籠有兩種趨向，一種是特別的亮、一種是特別的黑、特別的暗，那感覺上在夜裡面將是有不同的對比，而成為特色，西螺有這樣的一個比賽與活動，實在是全民之福。

▲用簡而大的空間和明亮的色調表現人與物之動態、氣韻、感情的高惠芬老師。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮說明，入圍與獲選的作品不僅將頒發獎狀和獎金，更可以將作品吊掛在福興宮的三川殿，透過技藝敬獻太平媽祖，照亮每一個太平子民。春節期間將所有燈籠佈置延平老街、建興路、福興路成燈海，預期極其熱鬧美麗，亦吸引全國各地民眾前來拍照。

今年發送到各校的燈籠數量突破5000顆，由衷感謝所有參與學校師生的協助。讓更多年輕學生可以用畫筆來跟信仰對話，期勉大家可以持續創作，亦歡迎全國鄉親朋友新春過年期間蒞臨西螺賞燈，觀賞全台數量最多、最美的彩繪燈廊。

▲西螺福興宮每年春節前都邀請學童彩繪燈籠並設立評選機制，今年特地邀請多位藝術界名師進行審評。（圖／記者蔡佩旻攝）