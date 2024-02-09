快訊／大甲鎮瀾宮第二次搶頭香就中　台中男抱走1.8萬「金媽祖」

▲大甲鎮瀾宮除夕夜子時搶頭香，由家住台中的 32歲張先生拔得頭籌，抱走1.8萬元金媽祖。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

今天是除夕夜，吃完團圓飯的重頭戲就是子時、晚間11點鐘的鎮瀾宮搶頭香活動。今年最速男是「漢草很好」的32歲張先生，第二次搶頭香就拔得頭籌，成功抱回價值1萬8000元的金媽祖，還能獲得「甲辰年重修慶成祈安七朝清醮紀念酒」。

▲價值1.8萬元的金媽祖，看來莊嚴、氣派。（圖／民眾提供）



今年搶頭香照往例，前三名會獲得金媽祖1尊做紀念，依據名次分為大、中、小尺寸，市值約為1萬8000元、8000元與4800元，另外還能獲得甲辰年重修慶成祈安清醮紀念酒1瓶。

這次的最速男張先生是台中人，上次參加搶頭香已是豬年。他透露，上次第一次搶頭香失敗，原本想再接再厲，但遇到疫情停辦，錯失很多機會，今年來試試看，沒想到會成功，「9點多就到現場等候，也沒有特別技巧，一切順其自然。」

張先生也提到，母親一開始也阻止他來搶頭香，擔心現場混亂很危險，他也承諾媽媽這是最後一次搶頭香，希望今年家人都能平安健康。

▲今年搶頭香前三名都是身材高大的男信徒，也讓大甲鎮瀾宮董事長顏清標笑說「漢草很好」。（圖／民眾提供）



今年搶頭香前三名都是身材高大的男信徒，也讓大甲鎮瀾宮董事長顏清標笑說「漢草很好」。顏清標表示，大年初一開廟門，媽祖慈悲保佑一切大吉大利，大家新春可以到廟裡走走、拜拜，祈求來年平安，另外農曆元月15日元宵節，也會抽出媽祖遶境起駕日期。