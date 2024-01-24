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西螺福興宮「八仙綵」免費送　太平媽祖廟為喜事添福氣

▲西螺福興宮特備精緻刺繡八仙綵，供西螺鎮欲辦理喜慶、有需要的鄉親，免費領取。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮特備精緻刺繡八仙綵，供西螺鎮欲辦理喜慶、有需要的鄉親，免費領取。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

有300多年歷史的西螺福興宮太平媽祖廟為濁水溪流橫跨彰雲區域「螺陽」歷史最悠久，亦是西螺鎮民宗教信仰的中心。早期民眾遇有喜事，便需要到廟宇商借「八仙綵」，現仍有不少鄉親前來詢問，為此西螺福興宮特備精緻刺繡八仙綵，供西螺鎮欲辦理喜慶、有需要的鄉親，免費領取。

西螺福興宮指出，台灣民間遇到重要節慶或神明晉殿交香，習以「披紅」為禮，或是於展店、入厝、娶親等時刻張燈結綵，在門楣上吊掛「八仙綵」象徵眾仙賜福，此外，在迎神賽會時，布置紅壇與神位也都可以看到八仙彩，其用途則是展現主人家誠心禮敬，恭迎聖駕蒞臨賜福。

▲西螺福興宮特備精緻刺繡八仙綵，供西螺鎮欲辦理喜慶、有需要的鄉親，免費領取。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮特備八仙綵為刺繡版，相當精美。（圖／記者蔡佩旻攝）

八仙綵上所繡的八繡賀壽圖象徵八仙的降臨與慶賀，此外，還有象徵儀式性的意義，八仙齊聚一同慶賀，如同傳統戲劇的扮仙的吉慶意義，底色以紅色為主，搭配具有祝福意象的圖案，以及八仙的法器表示八仙的神通賜福來除災趨祥。八仙綵上的八仙也代表了民眾心中的祈願「福、祿、壽、喜、財、子、健康、智慧」。舊的八仙綵在歲末年終除舊佈新時，擇吉日祭祀後將其燒化，再懸掛上新的八仙綵。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，小時候附近鄰居家有喜事時都會到廟裡商借八仙綵吊掛，非常有人情味，福興宮特向知名繡莊訂製「西螺福興宮八仙綵」，開放西螺鎮內27里信徒，凡是攜帶結婚喜帖、開幕邀帖或相關證明，即可至廟內櫃檯登記兌換，讓太平媽的祝福錦上添花，護佑合家安康。

楊文鐘說，新的一年，在信眾成家立業與入厝的重要時刻送上一份真摯的祝福，實為發揚太平有愛的精神，歡迎鄉親朋友踴躍登記，同享聖母恩澤、瑞氣盈門。

▲西螺福興宮特備精緻刺繡八仙綵，供西螺鎮欲辦理喜慶、有需要的鄉親，免費領取。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮八仙綵」，開放西螺鎮內27里信徒，凡是攜帶結婚喜帖、開幕邀帖或相關證明，即可至廟內櫃檯登記兌換。（圖／記者蔡佩旻攝）

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