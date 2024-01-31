今年再加碼！9999份美金紅包　西螺福興宮「好運龍來」亮相

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮太平媽祖廟已有300多年歷史，除夕夜循古禮於子時舉行開廟門、搶頭香以及鄉親最期待的美金紅包發放，每年均吸引上萬人擠爆廟埕排隊迎春添財氣。廟方表示，美金包開廟門後發送給現場祈福的信眾，不開放預約。

▲西螺福興宮「好運龍來」美金紅包曝光。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮指出，今年的新春紅包適逢甲辰龍年，以「龍」相關意象為設計主軸，紅包袋採用四方型設計，類似過年時家家戶戶黏貼的春聯，寓意著傳統與喜慶的結合，每個紅包上寫著「好運龍來」的創意祝福語，將傳統春聯的熱鬧氛圍融入其中，讓人在收到紅包的瞬間即感受到過年期間的歡樂和喜氣。

▲西螺福興宮董事長楊文鐘邀請全國鄉親除夕到西螺賞燈廊、領紅包。（圖／記者蔡佩旻攝）

廟方表示，內含的一元美金象徵著「一元復始、萬象更新」，展現新的一年即將展開的美好開端，預計發出9999個與信眾結緣。整體包裝更添祝福氛圍，寫上「財富龍來」的祈願語，期許所有信眾在甲辰年都能充滿財氣，事事如意。

此外，今年太平媽與《臺灣吧 Taiwan Bar》的「黑啤 BEERU」聯名，發送「好運龍總來」開運紅包，紅包整體以翠茶(龍)與黑啤捧著蘋果向大家拜年，蘋果的中間為太平媽與福興宮，代表著太平媽保佑大家順利平安，紅包四周圍散布著許多小金幣，象徵龍年金錢與好運龍總來，歡迎全國鄉親除夕到西螺賞燈廊、領紅包。

▲太平媽與《臺灣吧 Taiwan Bar》的「黑啤 BEERU」聯名，發送「好運龍總來」開運紅包。（圖／記者蔡佩旻攝）