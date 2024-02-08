4km燦爛光芒！新春祈福到這裡　太平媽「鑽轎底」賞最美燈籠海

記者蔡佩旻／雲林報導

已有307年歷史的雲林西螺福興宮，主祀太平媽祖為台灣著名的媽祖廟之一，逢農曆春節均邀展大型花燈佈置於週邊街道，供遊客香客賞花燈、逛市集好不熱鬧，亦連續多年佈設「燈籠海」今年再擴大至3萬顆、延綿4公里，讓遊客不會擠在一起，於廟內祈福後即可悠閒逛老街、賞花燈、領福袋。

▲西螺福興宮「燈籠海」與「台灣吧」聯名設置媽祖及千順將軍大型氣球裝置意象 。（圖／西螺福興宮提供）

年節氣氛愈發濃厚，西螺福興宮每年在除夕夜舉辦「逗陣與太平媽守歲團圓迎新春」活動，施放祈福氣球、高空煙火、炮炸年獸和舉傳統竹火把遊街，開廟門搶頭香、發送一元美金紅包，廟前還有燈籠海大道、大型手工花燈展，已成為地方民眾期待與除夕夜當晚特色活動。

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▲西螺福興宮「燈籠海」今年增至3萬顆並延綿4公里 。（圖／記者蔡佩旻攝）

「燈籠海」今年增至3萬顆並延綿4公里，更與「台灣吧」聯名設置媽祖及千順將軍大型氣球裝置意象，讓民眾賞燈之餘更有「鑽轎底」之意，從燈區下方走過以後，新的一年好運龍來。祈福燈籠區從延平路與建興路口起至延平路與公正路口，燈籠海搭配老街景致，充滿濃郁的年節喜慶味道，創作燈籠區則在廟前福興街上，搭配福興宮建築特色，民眾喻為雲林最美燈籠海。

▲西螺福興宮「燈籠海」」與「台灣吧」聯名設置媽祖及千順將軍大型氣球裝置意象。（圖／西螺福興宮提供）



西螺福興宮董事長表示，全台規模最大、最美的燈籠海，集結濁水溪南、北兩岸中小學學生五千顆彩繪燈籠作品，與超過三萬顆五彩繽紛的燈籠點亮西螺福興宮廟周邊，遊客可先到福興宮參拜太平媽，沿著延平老街至東市場逛在地農特產與創意市集，感受年節將至的溫馨氣氛、品嚐在地小吃，也可以順著建興路步行至大橋公園，享受走春的悠閒時光，與西螺大橋合影留念。

▲西螺福興宮廟口週邊佈設大型花燈年味濃厚 。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮「燈籠海」今年增至3萬顆並延綿4公里，更與「台灣吧」聯名設置媽祖及千順將軍大型氣球裝置意象，讓民眾賞燈之餘更有「鑽轎底」之意 。（圖／記者蔡佩旻攝）