初一、初二巧碰六日「沒補假？」　真相曝光...一票都知：明明就有

▲很多人都會在過年期間出遊。圖為九份，與本文無關。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今年春節從2月8日放到2月14日，一共連放7天，不過就有網友好奇拋問，為什麼這次初一、初二正好碰上星期六和星期日，卻沒有另外補假？貼文曝光後，掀起網友討論，而實際上，初四、初五就已經多放了。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「初一初二是六日為何沒補假」為標題發文，提到他看了行事曆之後，注意到這次過年只有放7天，但是這次的初一、初二明明就在星期六和星期日，為什麼六、日本來就是假日，卻沒有另外補假？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有啊，初四、初五放假」、「13、14日不是補了嗎」、「明明就有」、「農曆春節正常只有除夕到初三」、「其實過年只有放4天喔」、「就是往後挪了好嗎？為了湊滿至少7天才會有小年夜挪放假，星期六要補班」。還有網友表示，「想放假，自己請假不就好了」。

▲春節連假一直以來都是放除夕、初一、初二、初三。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

事實上，根據「紀念日及節日實施辦法」，民俗節日中，除了春節放假3日外，其餘皆放假1日：

一、春節

二、民族掃墓節

三、端午節

四、中秋節

五、農曆除夕

六、原住民族歲時祭儀

由此可知，春節連假一直以來都是放除夕、初一、初二、初三，這次初四、初五會放假就已經是「補假」。此外，2月8日為小年夜，當日彈性放假，並於2月17日星期六補班。

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