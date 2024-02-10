　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

早上7點就來搶！初一排隊買家樂福龍年福袋　拚頭獎30萬環島之旅

記者李姿慧／台北報導

大年初一搶福袋人潮湧現，其中家樂福祭出價值29萬6000元的「全台環島旅遊1年」大獎，價值近30萬元，今上午10時開賣，上午7時就出現大批民眾在清晨低溫中排隊，人龍綿延整個賣場，甚至從室內排到戶外，搶購人潮驚人。

▲▼家樂福一早就出現排隊買福袋人龍。（圖／業者提供）

▲家樂福一早就出現排隊買福袋人龍。（圖／業者提供）

家樂福今年春節推出「2024福氣龍來」新春福袋，上午7時許就吸引大批民眾在不少家樂福門市排隊等開賣，環島大獎威力驚人，排隊人潮從室內排到戶外，看不到人潮盡頭。

「2024福氣龍來」新春福袋內含零食飲料、泡麵罐頭等商品，總價值超過500元，售價198元，全台限量12000份，量販店預計每店販售100份、超市店10至30份。

▲▼家樂福一早就出現排隊買福袋人龍。（圖／業者提供）

▲▼家樂福一早就出現排隊買福袋人龍。（圖／業者提供）

▲▼家樂福一早就出現排隊買福袋人龍。（圖／業者提供）

▲▼家樂福一早就出現排隊買福袋人龍。（圖／業者提供）

▲▼家樂福一早就出現排隊買福袋人龍。（圖／業者提供）

福袋裡還有刮刮卡1張，1張就有2種玩法，玩法1為刮刮卡上方的抽獎序號，頭獎大手筆祭出價值296000元「全台環島旅遊1年」大獎，消費者可獲得全台14家飯店住宿2天1夜及前往澎湖、金門、小琉球自由行3日，包含機票、交通和飯店，換算下來平均每個月可到1家飯店住宿，飯店為星級飯店、特色民宿，全台住透透，預計抽出5位幸運兒。

二獎及其他獎項部分則有價值139600元的「羅馬雙人自由行6天3夜機+酒」1名、價值124000元「米蘭雙人自由行6天3夜機+酒」1名。

▲▼家樂福出現搶買福袋人潮。（圖／業者提供）

▲家樂福福袋吸引大批人潮排隊。（圖／業者提供）

另還有「SMEG復古迷你冰箱」1名、「豪奢露營體驗1泊2食」5名、「2024台鐵環島之星迪士尼主題列車花蓮雙人自由行2天」1名及「BVLGARI太陽眼鏡」1名，2月15日前須至活動頁面輸入抽獎序號完成登錄並完成相關資料填寫，獎項以電腦隨機抽獎，2月23日於家樂福官網公布中獎名單。

ET快訊
除夕夜公公癌逝！　10億身家女星悲痛淚別
快訊／強烈冷氣團發威！　13縣市急凍到初二
和家人看除夕節目「1橋段」播出20秒！一票呆住：這真的假的
快訊／初一新竹連2火警！　3人死亡
過年打麻將必看「5大禁忌」　犯了小心輸到脫褲
佳娜「身體藍藍的」尬認特殊性癖！　醫苦勸：不能這樣玩
逆媳成功！二伯「除夕回北港娘家」　嗨到比雙Ya
初一「不是龍年首日」！　命理師提醒：年初出生要確認生肖
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

早上7點就來搶！初一排隊買家樂福龍年福袋　拚頭獎30萬環島之旅

抽4台電動名車、1年份環島之旅！　3大賣場「龍年福袋」今天要搶

明天衝了！新春福袋送「4台電動名車、1年份環島之旅」　開賣時間先看

好運龍總來！東森廣場「福箱」開賣iPhone 15等您帶回家

資深媒體人揭露！年菜採購竟遇到「價差100元」　SOGO解釋原因

薯餅免費吃、雞塊加10元多1件！　麥當勞「3大優惠券」春節限定搶

好市多、家樂福今天只開到5點！　9大賣場「過年營業時間」懶人包

過年吃素免煩惱！超商開賣超美味「香菇竹筍粥」　零食必嗑多汁肉乾

從TOYOTA送到TESLA！全聯創通路賣福袋先驅　2原因「比業績重要」

全台通路「超殺優惠」懶人包！　咖啡豆買1送1、霜淇淋第2支5元吃

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

疑被超哥嗆聲...陳沂直播反擊 見聲明道歉：買我幫你嘴Toyz

爆走片！婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」　收費員哭了：我付

見浪貓屍體橫躺車陣中　暖騎士溫柔撿起：別怕

6歲童走失頻衝馬路嚇壞路人　暖警火速帶回與阿公團聚！

9除夕地雷千萬別踩！　「1時段」洗頭恐沖走財運

早上7點就來搶！初一排隊買家樂福龍年福袋　拚頭獎30萬環島之旅

抽4台電動名車、1年份環島之旅！　3大賣場「龍年福袋」今天要搶

明天衝了！新春福袋送「4台電動名車、1年份環島之旅」　開賣時間先看

好運龍總來！東森廣場「福箱」開賣iPhone 15等您帶回家

資深媒體人揭露！年菜採購竟遇到「價差100元」　SOGO解釋原因

薯餅免費吃、雞塊加10元多1件！　麥當勞「3大優惠券」春節限定搶

好市多、家樂福今天只開到5點！　9大賣場「過年營業時間」懶人包

過年吃素免煩惱！超商開賣超美味「香菇竹筍粥」　零食必嗑多汁肉乾

從TOYOTA送到TESLA！全聯創通路賣福袋先驅　2原因「比業績重要」

全台通路「超殺優惠」懶人包！　咖啡豆買1送1、霜淇淋第2支5元吃

獨／律師組詐團應援3人遭收押　他還洩漏員警個資！害警遭騷擾

準備數錢！「5張台幣＋紅包袋」最強開運法　上班族放3位置狂生財

加拿大男泰國搭機「硬開逃生門」　滑梯秒彈開！恐面臨死刑

台灣本田有意導入「7人座新車」！CR-V、Odyssey、Freed呼聲高

超人氣吉祥物萊恩、盈盈走春拜年　除夕到初三台南球場限量送禮

大陸給予59國免簽入境海南　停留不超30天

單親爸獨力扶養酒駕致殘重障兒　行政執行署桃園分署展現愛

韓系歐巴或日系文青？與青年時尚交流　朱立倫秒變「緣投少年」

Coldplay「巡演全套環保」有多細節？　堅持3原則⋯開唱用電是充的

因應春節湧入人潮！墾丁大街今起實施「人車分流」

朴敘俊歐巴代言 韓國製造 天然鹽烤海苔 買40送40

消費熱門新聞

早上7點就來搶！初一排隊買家樂福龍年福袋　拚頭獎30萬環島之旅

掌握超商1開運小物　龍年開運有訣竅

麥當勞「3大優惠券」春節限定搶

3大賣場「龍年福袋」今天要搶！

初一搶買新春福袋！4台名車、1年份環島之旅等抽

全台各大賣場過年營業時間搶先看

只有今天！超商飲品「買10送10」來了

限時7天！超商大杯美式只要26元

9大賣場過年營業時間懶人包

4大超商「春節優惠」懶人包！

超商今賣新年便當！每份爽吃「5顆鮑魚+秘製東坡肉」

超商今天限定搶美式、拿鐵買6送6

直播主疲老闆尾牙狂灑百萬獎金

7-11刮刮樂抽百萬　送鑽戒、機票

更多熱門

相關新聞

初一走春！蘇花公路湧現車潮　3廟宇周邊路段易塞

初一走春！蘇花公路湧現車潮　3廟宇周邊路段易塞

今(10)日是大年初一，春節連續假期第3天，台9線蘇花公路等已經出現走春車潮，公路局也預估，部分觀光景點和廟宇周邊道路今也將出現塞車情況，包含台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮及台17線南鯤鯓代天府等。

初一轉乾冷！強烈冷氣團還沒走　入夜「跌破10度」急凍區擴大

初一轉乾冷！強烈冷氣團還沒走　入夜「跌破10度」急凍區擴大

初一走春拜年！局部國道龜速30多公里　上午防10大地雷路段

初一走春拜年！局部國道龜速30多公里　上午防10大地雷路段

旺運整年！大年初一開運5祕法一次看

旺運整年！大年初一開運5祕法一次看

初一福袋開賣！　這款抽33.8萬鑽戒

初一福袋開賣！　這款抽33.8萬鑽戒

關鍵字：

福袋家樂福初一春節

讀者迴響

熱門新聞

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

即／台南燒烤店除夕夜傳兇殺命案

湧蓮寺國運籤「貴人一指笑顏開」　與去年同支

大年初一「14點禁忌」注意！　第2點已經有人犯

春晚名單6台灣藝人公開！

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

百萬網紅發不出年終！躲海邊廢棄屋3天冷靜

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

耀樂年前「強烈腹痛倒地不起」！

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

蔣萬安曬一家五口全家福　三寶罕見露臉

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

台南燒烤店除夕命案　他上門尋仇遭老闆捅死

劉謙魔術「主持人失手穿幫」表情露餡衝熱搜

更多

最夯影音

更多
婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...
高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面