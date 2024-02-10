早上7點就來搶！初一排隊買家樂福龍年福袋　拚頭獎30萬環島之旅

記者李姿慧／台北報導

大年初一搶福袋人潮湧現，其中家樂福祭出價值29萬6000元的「全台環島旅遊1年」大獎，價值近30萬元，今上午10時開賣，上午7時就出現大批民眾在清晨低溫中排隊，人龍綿延整個賣場，甚至從室內排到戶外，搶購人潮驚人。

▲家樂福一早就出現排隊買福袋人龍。（圖／業者提供）

家樂福今年春節推出「2024福氣龍來」新春福袋，上午7時許就吸引大批民眾在不少家樂福門市排隊等開賣，環島大獎威力驚人，排隊人潮從室內排到戶外，看不到人潮盡頭。

「2024福氣龍來」新春福袋內含零食飲料、泡麵罐頭等商品，總價值超過500元，售價198元，全台限量12000份，量販店預計每店販售100份、超市店10至30份。

▲▼家樂福一早就出現排隊買福袋人龍。（圖／業者提供）

▲▼家樂福一早就出現排隊買福袋人龍。（圖／業者提供）

福袋裡還有刮刮卡1張，1張就有2種玩法，玩法1為刮刮卡上方的抽獎序號，頭獎大手筆祭出價值296000元「全台環島旅遊1年」大獎，消費者可獲得全台14家飯店住宿2天1夜及前往澎湖、金門、小琉球自由行3日，包含機票、交通和飯店，換算下來平均每個月可到1家飯店住宿，飯店為星級飯店、特色民宿，全台住透透，預計抽出5位幸運兒。

二獎及其他獎項部分則有價值139600元的「羅馬雙人自由行6天3夜機+酒」1名、價值124000元「米蘭雙人自由行6天3夜機+酒」1名。

▲家樂福福袋吸引大批人潮排隊。（圖／業者提供）

另還有「SMEG復古迷你冰箱」1名、「豪奢露營體驗1泊2食」5名、「2024台鐵環島之星迪士尼主題列車花蓮雙人自由行2天」1名及「BVLGARI太陽眼鏡」1名，2月15日前須至活動頁面輸入抽獎序號完成登錄並完成相關資料填寫，獎項以電腦隨機抽獎，2月23日於家樂福官網公布中獎名單。