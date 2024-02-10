輻射冷卻加持！強烈冷氣團冷到初三清晨　半個台灣冰凍探8度

▲強烈大陸冷氣團影響，輻射冷卻加持，初二和初三都將出現有感低溫，初三清晨最冷探8度。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（10日）年初一水氣轉乾，不過強烈大陸冷氣團將持續影響，初二和初三清晨都有一波有感低溫，由於輻射冷卻加持，初三清晨將是這波冷空氣最冷時刻，台南以北、宜蘭、花蓮低溫8到12度，下周五開工第2天，又將有一波東北季風來襲，北東又將轉有雨天氣。

中央氣象署預報員陳伊秀表示，今天初一開始轉乾，雖然東半部還是有雲量，不過乾空氣隨著冷氣團南下，水氣偏乾，這波強烈大陸冷氣團預計會影響到大年初二清晨。

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溫度趨勢方面，陳伊秀說明，今天水氣偏少，除冷氣團影響外，還會有輻射冷卻效應，清晨低溫會比較低一點；明天初二、初三仍受強烈大陸冷氣團影響，明天中部以北、宜蘭低溫9到10度，其他13到15度，空曠地區溫度會更低，這波冷氣團加上輻射冷卻影響，初三清晨最冷，台南以北、宜蘭、花蓮低溫8到12度，其他地方14到15度。

陳伊秀指出，溫度回升較明顯時間點為大年初三冷氣團減弱後，不過初四和初五清晨溫度仍偏低，北部、中南部低溫13到15度，白天高溫北台灣初三後回升20到21度，中南部22到24度，初四之後全台回升到21度以上，中南部要留意溫差大。

雨量趨勢部分，陳伊秀說明，今天開始到16日開工第2天，整個水氣都不多，今天東半部、恆春半島、北部山區會有零星降雨外，其他地方水氣都相當少，以晴到多雲為主，初二和初三花東有零星雨，初四、初五台東偶有零星雨，下周五上班第2天會有一波東北季風影響，迎風面北部、東半部開始會有局部短暫雨。

另大年初五收假日，馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。