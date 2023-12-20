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明年僅1天補班日！他細看驚覺「2大假期沒了」　網戰翻：塞好塞滿

▲▼2024年2月。（圖／記者曾筠淇攝）

▲2024年僅有2月17日要補班。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今（2023）年有好幾個補班日，讓許多上班族覺得很累，因此，人事總處修正調整，明（2024）年將只有2月17日要補班。不過，近日則有網友發文表示，因為他們公司本來就不用補班，所以明年調整過後，他就少了幾個連假可以規畫！貼文曝光後，掀起網友討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「X你娘明年沒有補班日了喔」為標題發文，提到他最近正在安排明年的假，結果一看行事曆才發現，原來中秋節和國慶日已經沒有連假了。他透露自己公司本就「不用補班」，所以對於沒有連假一事感到訝異。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不用補班啊，有好有壞」、「補班本來就超白爛的」、「補班扣假更討厭」、「上一天、放一天才爽好嗎？公司氣氛超好」、「科技業：？什麼是補班」、「今年補太多，民眾反彈，調整很正常」、「就不知道一堆人在抗議什麼」、「就有人在X腰補班，不補班又有人在哭了」。

▲▼五一連假適逢天公作美,加上前日連六天零確診加持,民眾紛紛走出戶外透透氣享受假期,口罩,防疫,小朋友,小孩,兒童,家長,親子,假日,休憩,兒童安全,散步,出遊,踏青。（圖／記者李毓康攝）

▲很多人都會趁著假日出遊。資料照，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

也有網友直呼，「沒有特休喔」、「自己請假」、「自己請啊」、「想放假可以自己請假，別害人補班」、「不想補班，不會自己請嗎」、「自己請假不會喔」、「沒特休？自己請特休啦」、「塞特休就好，明年塞好塞滿」。還有網友表示，「輪班仔表示無感」。

2023年因彈性調整放假，補班補課次數達6次，引發外界討論，因此人事總處才修正。

明年3天以上的連續假日（含例假日）有4個，分別是元旦（3天）、春節（7天）、清明節（4天）及端午節（3天）；部分人勞動節休1天；中秋節休2天、上1天再休1天；國慶日是休1天、上1天再休2天；至於補班日則只有1天，小年夜（2/8）彈性放假，於2月17日星期六補班。

▲▼2024年請假攻略、行事曆。（圖／記者曾筠淇製）

▲2024年請假攻略。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

此外，若想要有完整或更長的假期，可以參考下述方式請假：

元旦｜休3天：12/31－1/2（不用請假）
春節｜請3天休12天：2/3－2/14（請2/5－2/7）
和平紀念日｜請2天休5天：2/24－2/28（請2/26、2/27）
清明連假｜請3天休9天：3/30－4/7（請4/1－4/3）
勞動節｜休1天：5/1（不用請假）
端午節｜休3天：6/8－6/10（不用請假）
中秋節｜請1天休4天：9/14－9/17（請9/16）
國慶日｜請1天休4天：10/10－10/13（請10/11）

相關報導｜2024年「請假攻略」出爐！請3天爽放12天　只有1天要補班

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