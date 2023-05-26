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2024年「請假攻略」出爐！請3天爽放12天　只有1天要補班

▲▼2024年請假攻略、行事曆。（圖／記者曾筠淇製）

▲2024年行事曆。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

記者曾筠淇／綜合報導

明（2024）年政府行政機關辦公日曆表已經公布了！前後共有4個連假，而且只有小年假彈性放假，需在2月17日補班。對此，《ETtoday新聞雲》整理出休假一覽及請假攻略，若善用特休，假期最長可以拉到12天。

人事總處表示，2023年因彈性調整放假，補班補課次數達6次，引發外界討論，進而有所修正。從表上可見，明年3天以上的連續假日（含例假日）有4個，分別是元旦、春節、清明連假及端午節。至於補班日則只有1天，因小年夜（2/8）彈性放假，所以2月17日星期六要補班。

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▲▼2024年請假攻略、行事曆。（圖／記者曾筠淇製）

▲2024年請假攻略。（圖／記者曾筠淇製）

若嫌假期不夠長，可以參考下述方式請假，獲得完美假期，其中以春節天數最長，若2月5日至7日均請假，可以一連休息12天。

元旦｜休3天：12/31－1/2
春節｜請3天休12天：2/3－2/14（請2/5－2/7）
和平紀念日｜請2天休5天：2/24－2/28（請2/26、2/27）
清明連假｜請3天休9天：3/30－4/7（請4/1－4/3）
勞動節｜休1天：5/1
端午節｜休3天：6/8－6/10
中秋節｜請1天休4天：9/14－9/17（請9/16）
國慶日｜請1天休4天：10/10－10/13（請10/11）

▼2024年僅有4個連假。（圖／記者朱祖儀製）

▲▼2024補班一覽表。（圖／記者朱祖儀製）

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