和家人看除夕節目「1橋段」播出20秒！一票呆住：這是真的假的

▲王彩樺（右）與女兒黃于庭（左）在舞台上親吻。（圖／文化總會提供）

記者曾筠淇／綜合報導

昨（9日）晚是除夕夜，有一些特別節目可以看。就有網友電視看著看著，被眼前一幕嚇了一跳，原來是藝人王彩樺和正妹女兒黃于庭（庭庭）在台上親吻20秒。這幕在Threads掀起許多討論，不少人都看呆了。

王彩樺和女兒庭庭受邀錄製除夕特別節目《2024 WE ARE我們的除夕夜》，其實在播出前，王彩樺就已貼出母女倆親吻的照片，並在文中表示「謝謝文總，謝謝大家」，說這是「媽媽愛的吻」。庭庭先前也有發文，說自己真的沒有被逼，「從小就喜歡跟媽媽親親」。

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只是節目實際播出後，母女倆親吻20秒的畫面仍掀起許多討論。不少網友都在Threads上留言直呼，「親很久，我要瘋了」、「我好困惑，但不反對」、「這是真的假的」、「真的很久，跟家人看到傻眼」、「有點厲害」、「跟右下的歌詞一樣drama」。還有網友表示，「我跟我媽一起看，我真的沒辦法想像我跟我媽一直親」、「我媽走路牽手跟我十指緊扣我都麻了一下」。

▲文化總會感謝母女倆演出。（圖／翻攝自Facebook／王彩樺-台灣濱崎步）

王彩樺先前錄影受訪時，母女倆以前出門之前都會親親抱抱，但女兒很害羞，現在已經很少有這樣的動作，因此她才會想出親吻橋段，珍惜與女兒的相處時光。

臉書粉專「中華文化總會」也在臉書上留言表示，「謝謝彩樺姊與庭庭的精彩演出，真的是誠意十足，完全被圈粉了」。