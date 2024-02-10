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大陸 大陸焦點 特派現場

東北人過年回鄉第一件事「先衝澡堂」　搓澡阿姨淚目：根本搓不完

▲東北洗浴中心。（圖／翻攝北青報）

▲大陸東北一間洗浴中心內充滿等待的民眾。（圖／翻攝北青報）

記者魏有德／綜合報導

大陸東北人「洗大澡」是迎新春的重要儀式，許多遊子回到家鄉第一件事不是回家休息，反倒是要先衝到澡堂給師傅們「搓洗」一番，不過，這也讓洗浴中心人滿為患，排隊人潮多到連搓澡阿姨都傻眼，「平時搓澡服務是到晚上十點左右，但近期延時成為常態，現在肯定不能歇，搓不完啊，根本搓不完，啥時候沒人搓了，啥時候下班。」

▲東北洗浴中心。（圖／翻攝北青報）

▲不少遊客帶著行李直奔洗浴中心。（圖／翻攝北青報）

《北京青年報》報導，瀋陽多家洗浴中心表示，近期來洗澡的人確實很多，但高峰期不固定，排隊一兩個小時是常態，「怕人多的話建議早上九點來，這個時候人比較少。」

回東北老家過年的倩倩（化名）表示，今年遊客比較多，想著可以感受一下氛圍，結果打電話一問，有的洗浴中心搓澡排隊120多人，「這個洗浴中心有26個搓澡阿姨，按每人搓澡45至60分鐘來算，120人也要等3至4小時。」

▲東北洗浴中心。（圖／翻攝北青報）

▲洗浴中心裡的搓澡師傅們。（圖／翻攝北青報）

瀋陽一家洗浴中心的搓澡師傅表示，現在這個時候，只要技術過硬，月薪過萬很普遍，月薪近2萬的也大有人在，但高薪的背後一定是辛苦，「春節前的高峰期，搓澡師傅從睜開眼睛一直幹到後半夜，一天最多能搓四十多人。」

另一名搓澡阿姨透露，搓澡師傅是流動的，不同類型的洗浴中心薪資結構也不同，「高端的洗浴中心一般沒有底薪，要求也比較多，不能聊天，搓澡也有規定時間；小浴池利潤薄，靠的是回頭客，搓澡師傅也有一定底薪，搓澡時也能自由輪換。」

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