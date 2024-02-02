台東縣成功鎮公所慰勞成功警堅守崗位辛勞

▲成功鎮公所慰勞成功警堅守崗位辛勞。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣成功鎮鎮公所1日時，由鎮長謝淑貞率領領秘書、民政、社會課課長及忠智里里長等人，親自到台東縣警察局成功分局並在分局長龔士哲陪同下慰問官警與義警同仁們，為了感謝他們的辛勞付出，特致贈春節禮品，並祝福他們新的一年工作順利，為鎮內治安、交通以及為民服務工作努力。一場充滿溫馨和感動的慰問活動，讓成功分局全體同仁們感受到了鎮公所關心和支持。

成功鎮鎮長謝淑貞表示，成功分局過去一年在治安、交通及為民服務方面皆有亮眼表現，是鎮內的安全守護者，所以特別感謝同仁的辛勞，希望新的一年，大家都平安、健康，一同為地方治安工作打拼。本次春節連假期間鎮內的三仙台、美山花海、都歷海灘與石雨傘等處均為東海岸熱門景點，吸引了許多遊客前來觀光，希望在警民合作下，這次的交通疏導工作能順利執行，讓鎮民與來訪遊客都能度過愉快年節假期。

成功分局分局長龔士哲表示，春節加強重要節日安全維護與連假交通疏導工作，是本分局的年度重點工作之一。鎮公所的慰問，是對同仁士氣的一大鼓舞，也是對他們工作的一種肯定和鼓勵。為確保本次重要節日安全維護工作期間各項任務順遂，除統合運用警力及民間協勤民力加強勤務密度外，亦結合各公務機關與友軍同心協力，例如與金融機構合作執行防止詐騙關懷提問，結合各級學校加強犯罪預防與交通安全宣導，或偕同社福團體關懷獨居長者與弱勢族群，都是警民合作的典範。希望在大家的共同努力下，能讓轄區民眾在平安、祥和的氣氛中歡渡春節假期。