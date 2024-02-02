另類春運！開小飛機載7歲女兒回家　航程50分鐘比開車省2小時

▲王先生帶著7歲女兒駕駛小飛機返鄉過年。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸春運啟動，在外工作的民眾為了返鄉各顯神通，有一名在安徽六安擔任飛行教師的王先生選擇駕駛雙座小飛機，載著7歲的女兒回家過年，引起外界關注。王先生透露，過往春運期間已多次駕駛飛機返鄉，航程約50分鐘，比開車節省近2個多小時的時間。

《極目新聞》報導，1月30日，王先生在安徽六安市開小型固定翼飛機，準備帶女兒回安徽利辛縣老家過年。飛機為兩人座，行李則放在機艙後方。

王先生透露，王先生也做出了比較專業的解答。他身為飛行教員，平時就是教人開飛機，持有有效的飛行執照和飛行技術經驗，「每次飛行前，要向民航局等主管部門報備起飛時間和航線，老家利辛縣正好有一個飛行營地可供降落，這條件，不開飛機回家都說不過去了！」

他將飛行影片發布到社群平台後，網友紛紛留言釋出羨慕的眼光，「童年的夢想就是自己駕駛直升機回農村」；「飛機開回去就不會堵車了」；「載著女兒飛行充滿著粉紅泡泡」。

不過，也有人質疑帶著幼兒飛行的安全性，對此，王先生表示，因為本身工作的特殊性，女兒從幼兒園開始就經常一同飛行，「她也飛習慣了，這一次的飛行比較平穩，小朋友還在飛行途中睡了一覺，飛行體驗是不限制年齡的，只要她的身體情況允許就行。」