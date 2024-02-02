春節好運龍底遮！暢玩花蓮森林育樂場全攻略　由北到南玩透透

▲大農大富內大面積舖滿金黃油菜花為底色，襯托創作家達鳳‧旮赫地為故鄉太巴塱創作。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

林業保育署花蓮分署串聯轄管森林育樂場域，由北而南替您規劃春節行程，免煩惱盡情暢遊！得天獨厚的森林環境、充滿日式懷舊風情的建築群及適合闔家賞玩的主題活動，還有龍運亨通神秘景點，以俐落垂懸弧線橫跨白川（富源溪），行走於龍吟吊橋，鳥瞰龍吟瀑布，歡迎揪親朋好友來聚，共繪美好回憶！



農曆年期間，池南國家森林遊樂區、林田山林業文化園區及大農大富平地森林園區2月9日（除夕）當天休園，2月10至14日（初一至初五）每日開放遊客參觀遊憩；瑞穗生態教育館2月9至11日（除夕至初二）休館，2月12日（初三）起開放參觀；富源國家森林遊樂區春節連續假期不打烊。

▲大農大富平地森林園區-春節花海。



2月10日（初一）起，購買電子門票（https://forestpass.welcometw.com/tour/3zBG）進入池南國家森林遊樂區，即贈送「美好森活，欣欣向龍」限量紅包，此外遊客中心限量販售龍柏木育筆！

花蓮分署所轄森林育樂場域，具有豐富多元的森林環境，2月10至14日（初一至五）集滿必遊景點3個戳章（池南國家森林遊樂區、大農大富平地森林園區、林田山林業文化園區），可兌換好運有禮1份，各園區款式不同，每日限量2份，贈完為止；如完成必遊景點任1處，再前往順遊景點(富源國家森林遊樂區)，可兌換好運有禮1份，每日限量2份，贈完為止；隱藏Plus景點(瑞穗生態教育館)蒐集戳章則可兌換動物貼紙1份，每日限量20份，贈完為止。

2月10至14日（初一至五）至池南國家森林遊樂區選購木育遊戲「手撥彈珠台」、「套圈圈」、「射擊山老鼠」遊玩次數，將依遊戲成績兌換各式池南特色禮，歡迎新年試手氣，體驗木育樂趣。

▲大農大富平地森林園區-花海-波波球區



2月10至14日（初一至五），前往鯉魚山步道，持「鯉魚山步道字卡」與「養心亭」、「遠眺步道觀景台三角點」合照，上傳至Facebook打卡或分享，再至池南國家森林遊樂區遊客服務中心經確認後，即可手搖轉珠機1次，換取登高禮。

林田山林業文化園區2月10至14日（初一至五）配合食堂前世今生照片展，至園區尋找照片展中3個指定景點，蓋章打卡後可至森樂館兌換小禮！此外於森樂館消費滿額即贈送國產材小禮，再加碼咖啡一二館、森樂館、原藝館各館消費達600元，即贈送機關車造型便條紙1個（數量有限，送完為止）。

▲林田山中山堂。



園區現正進行多項修復和景觀改善工程，為維護自身安全，請遊客經過工區時快速通過，不逗留；為紓解園區交通問題，請到訪林田山的遊客車輛，依指標停放在園區外圍的臨時大型停車場。

大農大富平地森林園區春節期間以大面積金黃色油菜花海襯托創作家「達鳳‧旮赫地」為故鄉太巴塱創作的「永恆的忻星」藝術品，還有迷人的森林自行車道及可愛的波波球景觀，歡迎騎乘單車暢遊園區林間自行車道及景觀花海區。2月10至14日（初一至五）與園區花海合照打卡上傳FB ／IG粉專，可憑畫面至遊客中心玩抽抽樂1次，試試手氣帶走各式精美小禮及松錳租車折價券！按讚或追蹤FB/IG粉絲專頁，可至遊客中心兌換明信片１張。

▲瑞穗生態館-學生踴躍參與討論花蓮綠網保育物種臺灣狐蝠。

瑞穗生態教育館正展出「國土綠網-編織山海戀曲」特展，透過有趣的互動遊戲增加瞭解花蓮推動國土生態綠色保育網絡，5個軸帶的主要保育物種及友善棲地維護的生態保育行動故事。2月12-14日（初三至五）起推出春節限時活動「龍厚禮啦!免費台灣黑熊鑰匙圈DIY手作」，每日上午10時、下午2時，每梯體驗人數上限30人。



活動詳情歡迎查詢各場域臉書粉絲專頁

池南國家森林遊樂區https://www.facebook.com/ChihnanNationalForestRecreationArea

林田山林業文化園區 https://www.facebook.com/ilovemorisaka

大農大富平地森林園區 https://www.facebook.com/MASADIFOREST

瑞穗生態教育館 https://www.facebook.com/rsecology