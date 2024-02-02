春節連續假期交通尖鋒時段曝　大武分局交管措施一次看

▲春節連續假期南迴公路實施交通管制。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

今年春節連假為8日至14日，共計7天，大年初六為收假日。台東縣大武工務段預估南迴公路假期交通量為往北（台東市方向）10.11日最高，全日交通量達1萬5仟輛以上、往南（屏東方向）13.14日最高，全日交通量1萬8仟輛以上；研判春節連續假期以返鄉及旅遊為主。

大武分局為維護春節連續假期南迴公路交通安全與順暢，配合大武工務段針對轄區易壅塞路段實施以下交通管制措施：

1.駕駛人至多良火車站景點旅遊，請走外側車道，往台東市或屏東方向請走內側車道，車道分流管制。

2.金崙大橋北端連續假期，北上禁止左轉及橋上停車駐足。管制時段：8日00時起至14日24時止。

3.金崙社區所有車輛於管制時段禁止於金崙大橋北端通行（客運車除外）：管制時段：8日12時起至14日20時止。替代道路：由阡仔崙橋至金崙大橋南端出口後，再行北上或南下。

4.禁行砂石車：管制時段：8日至14日，每日7時至10時、16時至19時2時段。管制路段：南迴公路（金崙至壽卡間）管制車輛：禁止砂石車由台東往高雄方向行駛。

警方為確保交通安全與順暢，實施交通管制難免有所限制，敬請體諒並遵守執勤人員指揮引導。另民眾於旅遊活動期間，應小心駕駛，禮讓行人，切勿酒後開車及超速、疲勞駕駛、無照駕駛、未戴安全帽等違規行為，警方將於各重要路段及易肇事地點加強疏導與執法。