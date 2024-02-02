2024新北文化走春　龍在一起玩透透

▲十三行博物館邀請民眾親手製作臺灣動物萌獸版畫筆記本。

生活中心／綜合報導

2024新北市文化局春節期間推出「文化走春-龍在一起‧吉龍舞春」活動，將新北市藝文場館圈在一起，規劃三大主題活動，2/3~2/7「好運吉祥龍總來」至新北藝文館舍參加活動即可獲得龍年限量特製紅包袋；2/11~2/14（初二至初五）「龍光煥發過好年」將有趣味走春拍貼巴士進駐十三行博物館、黃金博物館、淡水古蹟博物館、新北市美術館、林本源園邸、坪林茶業博物館、鶯歌陶瓷博物館七大場館，七處拍貼的外框設計皆獨一無二，於館舍內文化商店消費就有機會獲得限量拍貼抵用券；「欣欣向龍走春趣」則由新北各藝文場館舉辦應景表演、手作課程等，另有線上抽獎活動，邀請民眾同樂。

▲近日重新開幕的九份昇平戲院將於年節期間播放河洛歌子戲《戲弄傳奇》。

▲林本源園邸喜洋洋羊毛氈織皂手作體驗。

新北市文化局表示，今年「欣欣向龍走春趣」集結新北藝文館舍推出眾多年節活動，讓民眾過年走春不怕無處去，含括十三行博物館、黃金博物館、淡水古蹟博物館、新北市美術館、林本源園邸、坪林茶業博物館、鶯歌陶瓷博物館、板橋435藝文特區、府中15、空軍三重一村、新北市立圖書館分別推出手作體驗、表演互動、抽獎送禮等趣味文化體驗，一路相伴民眾熱鬧到初五。

▲茶博館新春期間初二、初三推出「七龍珠大冒險」，完成尋找龍珠任務即可召喚神龍獲得。

▲空軍三重一村春節期間不打烊，初三還有熱鬧麻將大賽。

十三行博物館2/11~2/14（初二至初五）配合全新「臺灣史前動物特展」，邀請民眾以臺灣動物造型的萌獸為圖樣，親手製作充滿年味喜氣的版畫筆記本，另外還邀請紅鼻子馬戲團、萬花筒劇團等陣容帶來動物主題的特技、打擊、造型氣球等表演；黃金博物館除明(（3）日有瑞芳書法名家謝慶興老師於現場揮毫外，初二至初五還有拓印龍年圖案春聯、街藝表演，近日重新開幕的九份昇平戲院將於年節期間播放河洛歌子戲《戲弄傳奇》；鶯歌陶瓷博物館初三至初五除推出應景龍年的絹印、彩繪、親子DIY工作坊等體驗，初三、初四兩天還有魔術、馬戲秀；林本源園邸初二將有扯鈴街藝、「宋坤傳藝」舞獅，初三則由「圓劇團」帶來馬戲表演，初四推出喜洋洋羊毛氈織皂手作體驗、賀歲音樂會，初五壓軸登場深受民眾喜愛的易經流年批算。

▲淡水古蹟博物館海關碼頭有親子恐龍騎乘充氣裝限量免費體驗。

▲陶博館大年初三、初四每天下午帶給民眾不一樣的精彩街藝演出。

淡水古蹟博物館初二至初五則邀民眾蒐集紅毛城、小白宮及滬尾礮臺的限定款淡古聯盟IP印章，海關碼頭則有親子恐龍騎乘充氣裝限量免費體驗，另外與特定藝術裝置合影還有機會獲得小禮物；新北市美術館初二至初五開放園區，首次推出印製開運籤詩的隨到隨做工作坊、含括文創和餐飲的新美散策市集，初二、初三還有默劇、小丑、偶戲、變裝皇后、爵士歌手等精彩演出；坪林茶業博物館初二、初三邀民眾來園區找尋藏匿的七龍珠、初四到初五參加好運一條龍都可參加抽獎；板橋435藝文特區2/3、2/4兩日除有陳錦木書法老師揮毫送春聯外，新春開園期間還有小朋友為之瘋狂的「馬卡龍玩馬卡龍」主題展間，內有球池、繪圖區、積木樂高牆各種遊玩設施，初二至初五推出馬卡龍寶寶集章活動、絹印手繪春聯、水晶手作編織、肖像畫體驗等DIY體驗，初二、初四還有應景龍年主題新春電影院《侏羅紀世界：統霸天下》、《恐龍當家》。

▲板橋435藝文特區新春開園期間有動手作DIY體驗活動-絹印春聯版畫課。

府中15除展出中的「回家之後-紀錄片故事特展」以及放映院「我心所願」主題影展外，初四、初五推出懷舊童玩波浪鼓DIY，春節期間還有打卡拍照送好禮活動；空軍三重一村春節期間不打烊，初五前可至服務中心領取限量「慈祐宮平安護身項鍊」，初三還有熱鬧麻將大賽，自營區無物工坊初三至初五（2/12～2/14）則推出陶藝市集、手作體驗工作坊，其他展覽包括「不能吃的雞蛋糕特展」、「遷臺歷史記憶庫常態展-蕭將軍宅」等；初五至初九到新北市立圖書館集滿三枚不同館別的印章即可參加抽獎，此外汐止分館、三重南區分館初五因應西洋情人節也推出戀愛感滿滿的主題書展、黑膠情歌展、電影院、Dress code免費租借等。

熱鬧有趣的2024「龍在一起‧吉龍舞春」新春活動即將展開，相關活動資訊請參考新北市文化局官方網站（https://www.culture.ntpc.gov.tw/）、「新北市文化局」粉絲專頁（https://www.facebook.com/e7summer）或各館舍官方粉絲專頁查詢。