快訊／8人都不在！韓國瑜臨時拜會民眾黨團卻撲空　喊話繼續團結合作

記者袁茵／台北報導

立法院2月1日舉行正副院長選舉，國民黨推派韓國瑜、江啟臣「韓江配」；民進黨推出游錫堃、蔡其昌「游昌配」；民眾黨則推出黨團副總召黃珊珊角逐，第一輪韓獲54票、游51票、黃則7票，稍晚12點30分將進行第二輪投票。不過，韓國瑜於12時25分突然拜會民眾黨團，結果卻因為8名委員都去聚餐而撲空，韓表示，會請秘書助理轉達感謝之意，希望在未來的立法院，能繼續團結合作，一起打造更好更符合人民期待的立院。

▲韓國瑜拜會民眾黨團。（圖／記者袁茵攝）

立法院2月1日舉行正副院長選舉，由於民眾黨立委陳昭姿的票誤沾印泥，所以被視為無效票，導致民眾黨立委黃珊珊僅拿到7張票；正當大批媒體守候在民眾黨團辦公室樓下時，角逐正副院長的國民黨立委韓國瑜、江啟臣突然從一旁現身，引發大批媒體關注，詢問為何突然來拜會民眾黨？韓國瑜並未回應，只答應媒體拜會結束後就下樓受訪。

但過不到5分鐘，韓國瑜與江啟臣便下樓，韓國瑜受訪時簡短表示，民眾黨的委員不在，都去外面聚餐了，「會請秘書助理轉達我們的感謝，希望在未來的立法院能繼續團結合， 一起打造更好、更符合人民期待的立院。」媒體追問此話是否代表篤定當選立法院長？韓國瑜皆未正面回應。